Война в Украине замедлит рост мировой экономики и разгонит инфляцию, – ОЭСР

Об этом говорится на сайте ОЭСР.



Они отмечают, что поскольку Европа сильно зависит от российского импорта энергоносителей, негативное влияние войны на экономику еврозоны может составить до 1,4%, а в США – около 0,9%, подсчитала ОЭСР в анализе экономических последствий войны.



"Хотя на Россию и Украину приходится всего 2% мирового ВВП, они оказывают огромное влияние на энергетический и товарный рынки как крупные производители сырья, которое используется во всем - от каталитических нейтрализаторов для автомобилей до удобрений", - говорится в сообщении.



ОЭСР заявила, что поскольку скачки цен на энергоносители и сырьевые товары оказывают новое давление на и без того растущую инфляцию, то центральные банки должны сосредоточиться на нормализации денежно-кредитной политики, хотя более медленные темпы будут оправданы в странах, где экономические последствия войны наиболее серьезны.



"Перед лицом резкого роста цен на энергию и продукты питания многие правительства раздали субсидии потребителям и предприятиям, а некоторые также ввели контроль над ценами или снизили сборы и налоги. Правительства должны быть осторожны, чтобы такие меры были временными и целенаправленными", - подытожили в организации .

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что в России уже произошел моральный дефолт, который очень важен для экономики.

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