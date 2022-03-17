Война в Украине замедлит рост мировой экономики и разгонит инфляцию, – ОЭСР
Организация экономического развития и сотрудничества ожидает, что российское вторжение в Украину может снизить глобальный рост более чем на процентный пункт в 2022 году и прибавить 2,5 п.п. к инфляции
Об этом говорится на сайте ОЭСР.
Они отмечают, что поскольку Европа сильно зависит от российского импорта энергоносителей, негативное влияние войны на экономику еврозоны может составить до 1,4%, а в США – около 0,9%, подсчитала ОЭСР в анализе экономических последствий войны.
"Хотя на Россию и Украину приходится всего 2% мирового ВВП, они оказывают огромное влияние на энергетический и товарный рынки как крупные производители сырья, которое используется во всем - от каталитических нейтрализаторов для автомобилей до удобрений", - говорится в сообщении.
ОЭСР заявила, что поскольку скачки цен на энергоносители и сырьевые товары оказывают новое давление на и без того растущую инфляцию, то центральные банки должны сосредоточиться на нормализации денежно-кредитной политики, хотя более медленные темпы будут оправданы в странах, где экономические последствия войны наиболее серьезны.
"Перед лицом резкого роста цен на энергию и продукты питания многие правительства раздали субсидии потребителям и предприятиям, а некоторые также ввели контроль над ценами или снизили сборы и налоги. Правительства должны быть осторожны, чтобы такие меры были временными и целенаправленными", - подытожили в организации .
- Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что в России уже произошел моральный дефолт, который очень важен для экономики.
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