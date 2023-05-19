Война в Украине возобновила силу евроатлантического сообщества, - Николай Княжицкий

Об этом заявил народный депутат Украины и глава депутатской группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Николай Княжицкий на 9-м международном форуме "Европа со взглядом в Будущее" в Гданьске.

Народный депутат Николай Княжицкий призвал к расширению европейских границ: “Не меньше Европы, а больше, в частности, в сфере безопасности. Европейская интеграция должна углубляться, а не ослабевать. ЕС должен расширяться, а не сужаться к западноевропейскому ядру”.

Он напомнил, как польский "Солидарность" (польский профсоюз, - ред.) вдохновляла идея "Nie ma wolności bez solidarności" ("Свободы не существует без солидарности"). И отметил, что это мнение после введения военного положения 13 декабря 1981 передавала истину, что свобода в стране возможна только после возобновления легальной деятельности профсоюза. “Как мы знаем, на самом деле она была значительно большим – национально-освободительным и демократическим движением. Движение "Солидарности" показало, что оно успешно, так же как в течение прошлых 34 лет Польша подтвердила, что оно успешное государство и нация. Однако в этом лозунге была скрыта гораздо более глубокая идея: свобода возможна только тогда, когда фундаментом отдельных государств, обществ и мира в целом будет солидарность. То есть справедливый общественный строй с распределением богатств между богатыми и бедными, равными шансами для всех, в частности молодого поколения. Эти идеи были определяющими для "отцов-основателей" Объединенной Европы”, - пояснил Княжицкий.

Парламентарий напомнил, что солидарность была одним из ключевых определений, которые во время своего посещения Польши использовал папа Иоанн Павел II - ярый сторонник европейской интеграции. Он цитировал Апостола Павла из "Послания к галатам": "Носите бремя друг друга".

“Отмечая поразительные успехи ЕС в улучшении жизни сотен миллионов граждан его государств, мы должны помнить о солидарности как измерении процесса европейской интеграции. После 24 февраля 2022 года Польша, другие европейские и неевропейские страны проявили поразительную помощь украинским женщинам, детям и пожилым людям, которые спасались от войны. Вы показали, что Европа сильна, открыта и крепка в своих ценностях. И потому перед Европой большое будущее”.