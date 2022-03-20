Война в Украине: в Турции заявили о сближении переговорных позиций Киева и Москвы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть совпадение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе и критическим. Мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам", - сказал он, не указав деталей.

При этом Чавушоглу указал, что некоторые проблемы следует решать на уровне руководителей.

"Если стороны не отступят от своих нынешних позиций, можно сказать, что мы надеемся на прекращение огня. Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", – сказал глава турецкого МИД, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать немедленного прекращения огня.



Напомним, Эрдоган пригласил Путина на переговоры с Зеленским в Турцию.