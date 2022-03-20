Война в Украине: в Турции заявили о сближении переговорных позиций Киева и Москвы
По ряду пунков обе стороны сблизили переговорные позиции, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому изданию "Хюрриет"
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Есть совпадение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе и критическим. Мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам", - сказал он, не указав деталей.
При этом Чавушоглу указал, что некоторые проблемы следует решать на уровне руководителей.
"Если стороны не отступят от своих нынешних позиций, можно сказать, что мы надеемся на прекращение огня. Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", – сказал глава турецкого МИД, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать немедленного прекращения огня.
Напомним, Эрдоган пригласил Путина на переговоры с Зеленским в Турцию.
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