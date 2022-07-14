Война в Украине ухудшила глобальные экономические прогнозы в этом году, - глава МВФ

Об этом со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой пишет The Guardian.

"Человеческая трагедия войны в Украине ухудшилась. Так же и ее экономическое влияние, особенно из-за шок-цены на ресурсы, что замедляет рост и усугубляет кризис цены жизни, влияя на сотни миллионов людей в мире, особенно бедных, которые не могут позволить себе прокормить семьи". И становится только хуже", - заметила она.

Георгиева подчеркнула, что 2022 год будет сложным, а 2023 - "вероятно, еще более тяжелым с большим риском рецессии".

По ее словам, война в Украине "существенно ухудшила глобальный экономический прогноз" и лидеры G20 должны приложить усилия к решению экономических проблем.

"Кристалина Георгиева намекнула, что МВФ в этом месяце снизит свои ожидания относительно глобального экономического роста, отметив, что прогноз остается "очень неопределенным" из-за войны в Украине выше ожидаемой инфляции и пандемии COVID-19", - отмечают в издании.

МВФ собирается снизить прогноз по мировой экономике в результате войны РФ против Украины, а инфляция вырастет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb