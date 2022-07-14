Война в Украине ухудшила глобальные экономические прогнозы в этом году, - глава МВФ
Вторжение России в Украину привело к существенному ухудшению нынешних прогнозов о глобальном экономическом росте
Об этом со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой пишет The Guardian.
"Человеческая трагедия войны в Украине ухудшилась. Так же и ее экономическое влияние, особенно из-за шок-цены на ресурсы, что замедляет рост и усугубляет кризис цены жизни, влияя на сотни миллионов людей в мире, особенно бедных, которые не могут позволить себе прокормить семьи". И становится только хуже", - заметила она.
Георгиева подчеркнула, что 2022 год будет сложным, а 2023 - "вероятно, еще более тяжелым с большим риском рецессии".
По ее словам, война в Украине "существенно ухудшила глобальный экономический прогноз" и лидеры G20 должны приложить усилия к решению экономических проблем.
"Кристалина Георгиева намекнула, что МВФ в этом месяце снизит свои ожидания относительно глобального экономического роста, отметив, что прогноз остается "очень неопределенным" из-за войны в Украине выше ожидаемой инфляции и пандемии COVID-19", - отмечают в издании.
- МВФ собирается снизить прогноз по мировой экономике в результате войны РФ против Украины, а инфляция вырастет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное