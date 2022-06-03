Война в Украине угрожает голодом для 323 млн человек, - ООН

Об этом Дэвид Бизли написал в Twitter.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, Covid и рост расходов толкнули 276 миллионов человек на грань голодной смерти. Если война в Украине скоро не закончится, это число может возрасти до 323 миллионов человек", – сказал он.

Ранее он заявил, что необходимо срочно разблокировать порты Одессы.

"Если порты в регионе Одессы не откроются немедленно, произойдет две вещи: Во-первых, мы будем иметь сельскохозяйственный коллапс. Во-вторых, по всему миру будет надвигаться голод. Еда должна быть перемещена, порты должны снова открыться, и это должно произойти СЕЙЧАС" , – написал Дэвид Бизли.

Ведением захватнической войны против Украины и блокировкой украинских портов Россия провоцирует глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил 30 мая Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом специальной встречи Европейского Совета.

Украина хочет организовать международную миссию под эгидой ООН по экспорту продовольствия. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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