Война в Украине угрожает голодом для 323 млн человек, - ООН
Директор Всемирной продовольственной программы при Организации объединенных наций сказал, что 323 миллиона человек будут голодать, если война РФ с Украиной не завершится скоро
Об этом Дэвид Бизли написал в Twitter.
"Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, Covid и рост расходов толкнули 276 миллионов человек на грань голодной смерти. Если война в Украине скоро не закончится, это число может возрасти до 323 миллионов человек", – сказал он.
Ранее он заявил, что необходимо срочно разблокировать порты Одессы.
"Если порты в регионе Одессы не откроются немедленно, произойдет две вещи: Во-первых, мы будем иметь сельскохозяйственный коллапс. Во-вторых, по всему миру будет надвигаться голод. Еда должна быть перемещена, порты должны снова открыться, и это должно произойти СЕЙЧАС" , – написал Дэвид Бизли.
- Ведением захватнической войны против Украины и блокировкой украинских портов Россия провоцирует глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил 30 мая Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом специальной встречи Европейского Совета.
- Украина хочет организовать международную миссию под эгидой ООН по экспорту продовольствия. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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