"Судьба людей с инвалидностью в Украине во многом неизвестна. Постоянно поступают сообщения о том, что люди с ограниченными возможностями, среди них и дети, находятся в ловушках, оставаясь в своих домах, интернатных заведениях и детских домах, не имея доступа к жизнеобеспеченным лекарствам , кислорода, пищи, воды, санитарии, поддержки повседневной жизни и другие основные средства", - говорится в документе.

"Военные атаки делают людей с ограниченными возможностями очень уязвимыми, они подвергаются серьезному риску. Женщины с ограниченными возможностями подвергаются повышенному риску изнасилования и сексуального насилия, о чем широко сообщалось", говорится в заявлении комитета.

Комитет призывает все государства, агентства ООН, гражданское общество и другие заинтересованные стороны, вовлеченные в гуманитарную деятельность, признать и ответить на просьбы и требования людей с ограниченными возможностями, попавшими в боевые действия. Их специфические требования, в том числе по полу и возрасту, должны быть определены и включены во все меры реагирования на кризис. Обеспечение доступа к гуманитарным коридорам, включение в планы эвакуации и реагирования на кризисные ситуации и предоставление доступной информации и коммуникаций в чрезвычайных ситуациях являются мерами, которые необходимо внедрить.

"Прежде всего Комитет призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить военные действия и соблюдать и уважать принципы международного права человека и гуманитарного права", - резюмируют в Комитете ООН по правам людей с инвалидностью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb