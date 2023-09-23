Война в Украине ставит китайцев в затруднительное положение, - американский эксперт Фрид
Бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид считает, что ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Китайцы не хотят, чтобы Путин проиграл войну. Им неудобно, что он начал эту войну, и довольно неловко, что он взялся за дело, которое ни выиграть, ни прекратить не может. Это ставит китайцев в затруднительное положение", - подчеркнул Фрид.
По его словам, китайцы не хотят, чтобы Путин проиграл, но и не желают быть причастными к его поражению.
"То есть не хотят быть слишком тесно привязаны к Путину. Ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит, но энтузиазм Китая по поддержке войны Путина кажется ограниченным. Их партнерство все-таки имеет определенные ограничения", - добавил Фрид.
- CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек рассказал о схемах и учебных центрах, которые используют Россия и Китай для поставки дронов
- Во вторник, 19 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное