Война в Украине ставит китайцев в затруднительное положение, - американский эксперт Фрид

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Китайцы не хотят, чтобы Путин проиграл войну. Им неудобно, что он начал эту войну, и довольно неловко, что он взялся за дело, которое ни выиграть, ни прекратить не может. Это ставит китайцев в затруднительное положение", - подчеркнул Фрид.

По его словам, китайцы не хотят, чтобы Путин проиграл, но и не желают быть причастными к его поражению.

"То есть не хотят быть слишком тесно привязаны к Путину. Ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит, но энтузиазм Китая по поддержке войны Путина кажется ограниченным. Их партнерство все-таки имеет определенные ограничения", - добавил Фрид.