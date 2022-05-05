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Война в Украине провоцирует трехмерный кризис: продовольственный, энергетический и финансовый, - Bloomberg

5 мая, 2022 четверг
06:02
Экономика зерно порты

Число тех, кто сталкивается с голодом, в этом году достигнет около 180 миллионов в 41 стране мира

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты Всемирной продовольственной программы и Глобальной сети против продовольственных кризисов предупреждают, что проблема голода в этом году обострится. Показатель мировых цен на продукты питания вырос до рекорда, поскольку война в Украине срывает урожаи и экспорт от одного из ведущих мировых поставщиков зерна и растительного масла.

Вторжение в Украину также вызывает волну протекционизма, поскольку некоторые экспортеры ограничивают продажи урожая за границу, чтобы обеспечить местные поставки. Согласно анализу специалистов, война будет иметь "тяжелые последствия" для глобальной продовольственной безопасности, поскольку миллионы украинцев являются перемещенными лицами, а многие зависимые от импорта страны не могут получить основные культуры или удобрения из Украины и России. Это также препятствует восстановлению мировой экономики после пандемии.

"Война в Украине нагнетает трехмерный кризис: продовольственный, энергетический и финансовый – с разрушительными воздействиями на наиболее уязвимые слои людей, страны и экономики мира", – сказал в докладе Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По предварительным данным, продовольственный кризис обостряется. Число тех, кто сталкивается с голодом, в этом году составит около 180 миллионов в 41 стране мира.

  • Отметим, по прогнозам директора Всемирной продовольственной программы, в результате войны и блокирования Россией украинских портов "еще 47 миллионов человек испытывают сильный голод".

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