Война в Украине приведет к падению уровня ВВП в мире и росту инфляции, - Fitch
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году с ранее ожидаемых 4,2% до 3,5%, а также резко повысило оценки инфляции.
Об этом говорится в релизе рейтингового агентства Fitch, информирует Эспрессо.TV
В сообщении отмечается, что перспективы роста мирового ВВП значительно ухудшились, поскольку инфляционные проблемы усугубляются, а война России в Украине чревата стабильной глобальной поставкой энергоресурсов.
Ожидания темпов роста ВВП еврозоны были ухудшены до 3% с 4,5%, США – до 3,5% с 3,7%, Великобритании – до 3,8% с 5%.
Пересмотр экономических прогнозов отражает как из-за подорожания энергоресурсов, так и из-за более быстрых темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США, чем предполагалось ранее.
В 2023 году, как ожидают аналитики агентства, мировой ВВП увеличится на 2,8% против прежней отметки 3%.
Повышение потребительских цен в США в текущем году ожидается в районе 7% (по сравнению с прогнозируемыми в декабре 4,5%), в еврозоне – 5% (2,6%), в Великобритании – 6,6% (4,5%) )).
"Глобальная инфляция вернулась с удвоенной силой после отсутствия не менее двух десятилетий. Это начинает ощущаться как момент смены инфляционного режима", - сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.
Западные санкции в отношении России поставили под угрозу мировую поставку энергоресурсов, что потенциально создает значительные риски, которые отрицательно скажутся на восстановлении экономики после пандемии COVID-19 и подтолкнут к инфляции. Санкции вряд ли будут отменены в ближайшее время, отмечается в обзоре Fitch.
Россия снабжает около 10% мировых энергоресурсов, в том числе 17% природного газа и 12% нефти. Скачок цен на углеводороды увеличит расход промышленности и снизит реальные доходы потребителей. В Европе возможны дефицит энергии, если произойдет резкое прекращение поставок из России, считают аналитики агентства.
- Напомним, Fitch уже долгое время прогнозирует , что Россию вскоре ждет дефолт.
- В этом году, по прогнозам агентства, Россию ожидает инфляция 18%, падение ВВП на 8% и доллар по 135 рублей.
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