Война в Украине приведет к падению уровня ВВП в мире и росту инфляции, - Fitch

Об этом говорится в релизе рейтингового агентства Fitch, информирует Эспрессо.TV

В сообщении отмечается, что перспективы роста мирового ВВП значительно ухудшились, поскольку инфляционные проблемы усугубляются, а война России в Украине чревата стабильной глобальной поставкой энергоресурсов.

Ожидания темпов роста ВВП еврозоны были ухудшены до 3% с 4,5%, США – до 3,5% с 3,7%, Великобритании – до 3,8% с 5%.

Пересмотр экономических прогнозов отражает как из-за подорожания энергоресурсов, так и из-за более быстрых темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США, чем предполагалось ранее.

В 2023 году, как ожидают аналитики агентства, мировой ВВП увеличится на 2,8% против прежней отметки 3%.

Повышение потребительских цен в США в текущем году ожидается в районе 7% (по сравнению с прогнозируемыми в декабре 4,5%), в еврозоне – 5% (2,6%), в Великобритании – 6,6% (4,5%) )).

"Глобальная инфляция вернулась с удвоенной силой после отсутствия не менее двух десятилетий. Это начинает ощущаться как момент смены инфляционного режима", - сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Западные санкции в отношении России поставили под угрозу мировую поставку энергоресурсов, что потенциально создает значительные риски, которые отрицательно скажутся на восстановлении экономики после пандемии COVID-19 и подтолкнут к инфляции. Санкции вряд ли будут отменены в ближайшее время, отмечается в обзоре Fitch.

Россия снабжает около 10% мировых энергоресурсов, в том числе 17% природного газа и 12% нефти. Скачок цен на углеводороды увеличит расход промышленности и снизит реальные доходы потребителей. В Европе возможны дефицит энергии, если произойдет резкое прекращение поставок из России, считают аналитики агентства.

Напомним, Fitch уже долгое время прогнозирует , что Россию вскоре ждет дефолт.

В этом году, по прогнозам агентства, Россию ожидает инфляция 18%, падение ВВП на 8% и доллар по 135 рублей.

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