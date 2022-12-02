Война в Украине повлияла на рейтинг самых дорогих городов мира

Об этом пишет BBC со ссылкой на исследование Economist Intelligence Unit (EIU).

Самыми дорогими городами в этом году стали впервые возглавивший рейтинг Сингапур и Нью-Йорк. В прошлом году на первой позиции был город Тель-Авив, теперь на третьем.

Высокая инфляция в США, которая в начале этого года была самой свыше 40 лет, стала одной из причин того, что Нью-Йорк возглавил список. Лос-Анджелес и Сан-Франциско тоже попали в десятку.

Также инфляция была особенно высокой в Стамбуле – цены выросли на 86%, Буэнос-Айресе – 64% и Тегеране – 57%.

"В целом средняя стоимость жизни в крупнейших городах в этом году выросла на 8,1%. Основные факторы – война в Украине и влияние Covid на цепи поставок", – пишет ведомство.

Киев в нынешний обзор не попал.

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Москва и Санкт-Петербург, находящиеся в РФ, поднялись в рейтинге на 88 и 70 позиций, до 37 и 73 мест соответственно. Отчасти на это повлияли санкции.

Опрос сравнивает расходы в 173 городах на товары и услуги в долларах.

"Средний рост цен в 172 городах, указанных в опросе EIU, был "сильнейшим за последние 20 лет, в течение которых велись исследования", - отметила руководительница исследования Упасана Дутт.

Также самыми дорогими городами в этом году стали: Тель-Авив, Гонконг и Лос-Анджелес (оба четвертых), Цюрих, Женева, Сан-Франциско, Париж, Сидней и Копенгаген (тоже оба 10)

Самыми дешевыми городами признали Коломбо, Бангалор, Алжир, Ченнаи, Ахмедабад, Алматы, Карачи, Ташкент, Тунис, Тегеран, Триполи и Дамаск.