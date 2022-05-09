Война в Украине поставила нас на исторический перекресток, должны построить более мощную европейскую оборонную индустрию, - премьер Бельгии
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину Европа должна строить оборонную промышленность
Об этом сообщает ЕН со ссылкой на Politico.
Де Кроо также упомянул о важности энергонезависимости и изменения подхода к расширению Евросоюза и заметил, что ЕС нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность.
"Мы должны развивать более мощную европейскую оборонную индустрию, способную конкурировать с другими глобальными игроками. Если увеличивать наши оборонные бюджеты и инвестиции в военные технологии - пусть это будут европейские технологии, разработанные и реализуемые в Европе", - отметил он.
По его словам, это сделало бы Евросоюз и сильным с военной точки зрения, и мощной частью НАТО на уровне США.
"Мы не должны быть зависимы от того, кто будет следующим в Белом доме", - отметил Александр де Кроо.
Он призвал к большей координации между компаниями европейского оборонпрома.
"У США четыре типа военных кораблей, а у Европы – 30. Так же с танками и самолетами. Эта фрагментация ослабляет оборонные бюджеты", - отметил премьер Бельгии.
По его мнению, следует расширять партнерство между странами-членами ЕС и НАТО, приведя в пример интеграцию флота и авиации Дании и Бельгии.
"Война в Украине поставила нас, европейцев, на исторический перекресток. Перед нами простой выбор: или мы цепляемся за старые подходы, старые структуры - и Европа "посыплется", или же мы обновим Европу, станем сильнее и устойчивее как блок", - подытожил де Кроо.
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