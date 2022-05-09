Война в Украине поставила нас на исторический перекресток, должны построить более мощную европейскую оборонную индустрию, - премьер Бельгии

Об этом сообщает ЕН со ссылкой на Politico.

Де Кроо также упомянул о важности энергонезависимости и изменения подхода к расширению Евросоюза и заметил, что ЕС нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность.

"Мы должны развивать более мощную европейскую оборонную индустрию, способную конкурировать с другими глобальными игроками. Если увеличивать наши оборонные бюджеты и инвестиции в военные технологии - пусть это будут европейские технологии, разработанные и реализуемые в Европе", - отметил он.

По его словам, это сделало бы Евросоюз и сильным с военной точки зрения, и мощной частью НАТО на уровне США.

"Мы не должны быть зависимы от того, кто будет следующим в Белом доме", - отметил Александр де Кроо.

Он призвал к большей координации между компаниями европейского оборонпрома.

"У США четыре типа военных кораблей, а у Европы – 30. Так же с танками и самолетами. Эта фрагментация ослабляет оборонные бюджеты", - отметил премьер Бельгии.

По его мнению, следует расширять партнерство между странами-членами ЕС и НАТО, приведя в пример интеграцию флота и авиации Дании и Бельгии.

"Война в Украине поставила нас, европейцев, на исторический перекресток. Перед нами простой выбор: или мы цепляемся за старые подходы, старые структуры - и Европа "посыплется", или же мы обновим Европу, станем сильнее и устойчивее как блок", - подытожил де Кроо.