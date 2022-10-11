Об этом сообщает турецкое издание "Анадола".

По его словам, после завершения Холодной войны, человечество надеялось на скорый мир, развитие и свободу, но эта атмосфера, особенно в последние годы, снова уступила место страху и обеспокоенность, а на примере ряда стран – фашизма.

"Действующее мироустройство, основанное на стремлении защиты интересов победителей Второй мировой войны, столкнулось с крупнейшим кризисом последних 70 лет. Это искаженная система, нацеленная на обогащение небольшой группы стран, трещит по швам. Уровень бедности растет во всем мире. Богатые - богатеют, бедные еще большими нищими. Миллиарды людей – от Африки до Азии – не могут обеспечить себя элементарными продуктами», – констатировал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что лидеров многих государств сегодня беспокоят только краткосрочные проблемы, свидетельством чего стал последний саммит в Праге.

"Подходы многих лидеров к войне между РФ и Украиной далеки от здравого смысла. Их беспокоила в Праге лишь тема предстоящей зимы. Наибольший удар от войны по факту получают самые бедные страны. Уверен, что тема войны в Украине лишь на время отодвинула тему кардинального реформирования глобальной политической системы. Превращения в неизбежные!", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара все равно заявляет о наличии шанса на формирование справедливого мироустройства.

"Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир более пяти постоянных членов СБ ООН. Мы отмечаем все платформы, что положение человечества – не безнадежное. Только представьте себе, что на сегодняшний день более 7 млн тонн зерна поставлено на мировой рынок через Турцию. Другие страны не действуют, в то время как мы стремимся внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", - отметил Эрдоган.

Напомним, из-за терактов России в Украине 10 октября пшеница подорожала на 5%.

Отметим, в субботу, 8 октября, из украинских портов вышли 7 балкеров с зерном на борту.

За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Украины было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабли. 72% пшеницы отправлено в Африку, Азию и Турцию.

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