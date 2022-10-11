English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Война в Украине показала кризис современного мироустройства: его необходимо реформировать, - Эрдоган

Война в Украине показала кризис современного мироустройства: его необходимо реформировать, - Эрдоган

11 октября, 2022 вторник
01:18
Мир

Президент Турции выступил на церемонии открытия 2022-23 учебного года, отметив острейшие проблемы современности, в том числе и войну в Украине.

Об этом сообщает турецкое издание "Анадола".

По его словам, после завершения Холодной войны, человечество надеялось на скорый мир, развитие и свободу, но эта атмосфера, особенно в последние годы, снова уступила место страху и обеспокоенность, а на примере ряда стран – фашизма.

"Действующее мироустройство, основанное на стремлении защиты интересов победителей Второй мировой войны, столкнулось с крупнейшим кризисом последних 70 лет. Это искаженная система, нацеленная на обогащение небольшой группы стран, трещит по швам. Уровень бедности растет во всем мире. Богатые - богатеют, бедные еще большими нищими. Миллиарды людей – от Африки до Азии – не могут обеспечить себя элементарными продуктами», – констатировал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что лидеров многих государств сегодня беспокоят только краткосрочные проблемы, свидетельством чего стал последний саммит в Праге.

"Подходы многих лидеров к войне между РФ и Украиной далеки от здравого смысла. Их беспокоила в Праге лишь тема предстоящей зимы. Наибольший удар от войны по факту получают самые бедные страны. Уверен, что тема войны в Украине лишь на время отодвинула тему кардинального реформирования глобальной политической системы. Превращения в неизбежные!", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара все равно заявляет о наличии шанса на формирование справедливого мироустройства.

"Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир более пяти постоянных членов СБ ООН. Мы отмечаем все платформы, что положение человечества – не безнадежное. Только представьте себе, что на сегодняшний день более 7 млн тонн зерна поставлено на мировой рынок через Турцию. Другие страны не действуют, в то время как мы стремимся внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", - отметил Эрдоган.

  • Напомним, из-за терактов России в Украине 10 октября пшеница подорожала на 5%.
  • Отметим, в субботу, 8 октября, из украинских портов вышли 7 балкеров с зерном на борту.
  • За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Украины было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабли. 72% пшеницы отправлено в Африку, Азию и Турцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
война с Россией
Реджеп Эрдоган
Читайте также:
10 октября, 2022 понедельник
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева: количество погибших возросло до семи человек
9 октября, 2022 воскресенье
Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров для мира в Украине
10 октября, 2022 понедельник
Лукашенко и Путин договорились о развертывании общего фронта
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.24
    Покупка 40.24
    Продажа 41.13
  • EUR
    Покупка 38.79
    Продажа 39.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
11 октября
02:16
Призываем к деэскалации. Индия и Китай впервые раскритиковали войну России в Украине
02:07
"Террор и компенсация военных неудач": руководство ОБСЕ осудило удары РФ по Украине
00:51
Из-за терактов России в Украине 10 октября пшеница подорожала на 5%, - Bloomberg
00:23
Ежемесячно €1,5 млрд. ЕС разрабатывает план поддержки Украины на 2023 год, - Politico
00:17
Еспресо
Еспресо – среди рекомендованных центром при Минкульте надежных источников информации
2022, понедельник
10 октября
23:45
Обновлено
Байден пообещал Зеленскому предоставить Украине новейшую ПВО
23:39
Число погибших от российских обстрелов возросло
23:30
Ллойд Остин
В Пентагоне сообщили подробности следующего заседания в формате "Рамштайн"
22:28
Украинские силы ПВО сбили 13 дронов Shahed и продолжают сбивать новые, – Зеленский
22:22
"Все восстановим. Это только вопрос времени", - Зеленский о утренних обстрелах РФ
21:53
Германия начала расследование взрывов на "Северных потоках"
21:51
Эксклюзив
Если белорусы пересекут границу, то их ждет много сюрпризов и смерть, - заместитель главы Ривненского облсовета Бучинский
21:37
Эксклюзив
Запад должен передать ультиматум Путину, он никуда не денется, - Огрызко
21:28
Залужный показал схему ракетных ударов РФ по территории Украины
21:17
Порошенко в эфире GB News: украинский народ несокрушимый, полон решимости выбросить Путина прочь с нашей земли
21:09
Алексей Данилов
"Никаких разговоров об Украине без Украины": Данилов отреагировал на инициативу Турции по переговорам
21:01
"Будьте смелыми, как украинцы": Резников призвал мир признать РФ террористической страной
21:01
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ПВО Украины еще раз продемонстрировала свою эффективность. Колонка Сергея Згурца
20:46
В Евросоюзе заработал сервис по поиску работы для украинских беженцев
20:36
Эти атаки только больше побуждают США помогать Украине. Байден отреагировал на ракетный обстрел
20:30
OPINION
Юрий Бутусов
Какими могут быть стратегия и цели русского наступления?
20:29
В Укрэнерго сообщили, что веерные отключения могут потребоваться в течение нескольких дней
20:17
На Южнобужском направлении россияне за сутки втрое увеличили количество обстрелов
20:01
Лукашенко уезжает из Беларуси 11 октября в международную поездку
20:01
Украинские воины уничтожили 13 дронов Shahed-136 за 3,5 часа
20:00
Эксклюзив
Имеющиеся силы со стороны Беларуси не соответствуют угрозам вторжения в Украину с севера, - военный эксперт Коваленко
19:58
Обновлено
"Будет бавовна": украинцы за 6 часов задонатили более 110 млн грн на дроны-камикадзе
19:30
В Джанкое сообщили о взрывах. Официальной информации пока нет
19:16
Готовятся к наихудшему сценарию. Польша проверяет состояние бомбоубежищ
19:16
"Он залечит раны": Кличко показал последствия ракетного удара по пешеходному мосту в Киеве
19:05
В Херсонской области "приземлили" российский Су-25
18:58
Обновлено
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева: количество погибших возросло до семи человек
18:52
Поддержка будет. Блинкен звонил Кулебе после ракетных ударов по Украине
18:50
Обновлено
СБУ подтвердила объявление в розыск Медведева, Шойгу, Захаровой и других представителей путинского режима
18:49
Эксклюзив
Игорь Лапин
Наша толерантность нам же навредит. Нужно, чтобы военные объекты Беларуси пылали, – офицер ВСУ Лапин
18:40
Из-за войны в Украине заканчиваются запасы: НАТО призывает оборонные компании увеличить производство оружия
18:40
Дуда позвонил Зеленскому после срочных консультаций с генсеком НАТО
18:38
Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов РФ
18:38
OPINION
Сергей Фурса
Истерический удар отчаяния. Путин мстит за Крымский мост
18:27
G7
G7 проведет 11 октября срочное совещание по ситуации в Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV