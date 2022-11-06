Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В России уже определяющим будут не какие-то финансовые связи с олигархами. Сила политика уже определяется количеством вооруженных людей, которые ему подчиняются. И это картина совершенно новой России. Сила Пригожина и сила Кадырова в том, что у них есть по 30 тысяч вооруженных солдат, подчиняющихся только им. На фронте возникает масса ситуаций и столкновений этих структур с российскими вооруженными силами", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, путинское государство утратило монополию на насилие.

"Насилие становится аргументом тех полевых командиров, которые смогли сплотить у себя наиболее квалифицированные, энергичные и многочисленные вооруженные подразделения. Это молнии новой долгой гражданской войны, которая всколыхнет всю Россию. Война в Украине перерастет в гражданскую войну внутри России. Пока это борьба элитная. А вот борьба массовая, народная начнется тогда, когда половина выживших после поражения России вернутся со своими автоматами в столицу. Вот примерно такая перспектива сейчас у России", - пояснил Пионтковский.

Американская атомная субмарина Rhode Island, способная нести 24 межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с ядерными боеголовками, вошла в Средиземное море.

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