Война в Украине перерастет в гражданскую войну внутри России, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский отметил, что Кадыров и Пригожин задали новый тон российской политике
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В России уже определяющим будут не какие-то финансовые связи с олигархами. Сила политика уже определяется количеством вооруженных людей, которые ему подчиняются. И это картина совершенно новой России. Сила Пригожина и сила Кадырова в том, что у них есть по 30 тысяч вооруженных солдат, подчиняющихся только им. На фронте возникает масса ситуаций и столкновений этих структур с российскими вооруженными силами", - отметил Пионтковский.
По словам политолога, путинское государство утратило монополию на насилие.
"Насилие становится аргументом тех полевых командиров, которые смогли сплотить у себя наиболее квалифицированные, энергичные и многочисленные вооруженные подразделения. Это молнии новой долгой гражданской войны, которая всколыхнет всю Россию. Война в Украине перерастет в гражданскую войну внутри России. Пока это борьба элитная. А вот борьба массовая, народная начнется тогда, когда половина выживших после поражения России вернутся со своими автоматами в столицу. Вот примерно такая перспектива сейчас у России", - пояснил Пионтковский.
- Американская атомная субмарина Rhode Island, способная нести 24 межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с ядерными боеголовками, вошла в Средиземное море.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное