Война в Украине: Пентагон подсчитал потери в армии РФ и число погибших украинцев
На войне в Украине было убито и ранено более 100 тыс. российских военнослужащих, также погибли около 40 тыс. мирных жителей
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, информирует BBC.
"Речь идет о количестве убитых и раненых российских военных на уровне более 100 тысяч. Вероятно, то же - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - заявил Милли во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.
Милли также сообщил, что, по его оценкам, было убито около 40 тысяч мирных граждан Украины.
Милли не уточнил, как он получил эти данные.
- Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил , что по данным на 9 ноября, ликвидировано более 77 950 российских военных.
- Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.
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