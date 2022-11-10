Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, информирует BBC.

"Речь идет о количестве убитых и раненых российских военных на уровне более 100 тысяч. Вероятно, то же - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - заявил Милли во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Милли также сообщил, что, по его оценкам, было убито около 40 тысяч мирных граждан Украины.

Милли не уточнил, как он получил эти данные.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил , что по данным на 9 ноября, ликвидировано более 77 950 российских военных.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

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