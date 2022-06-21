Война в Украине очень мощно освещается в медиапространстве Франции, - писательница Карпа

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Меня очень раздражает, когда меня спрашивают о том, как там моя семья. Люди думают, что украинцы волнуются только за свою семью исключительно. Они не понимают, насколько для украинцев важно все. Важный Мариуполь и все города, пострадавшие от российской агрессии. Здесь во Франции мы пытаемся это объяснять людям, однажды меня пригласили на телевидение и я думала, что сделаю краткий комментарий и все, однако оказалось, что эфир будет почти два часа и я вынуждена была дискутировать с такими ярко пропутинскими дядями. Тогда я с ним ругалась и поняла, что после этого мне в жизни не страшно ничего", – рассказала Карпа.

Карпа также добавила, что с начала российского вторжения в Украину медиапространство во Франции очень мощно освещает ситуацию в Украине.

"Потом началась эпопея с французской прессой. Я рассказывала истории из Украины. Рассказывала истории своих друзей, настроения украинцев. Часто нужно было рассказывать о том, что украинцы так просто не сдадутся. Во Франции было очень много экспертов, которые рассказывали, что Россия захватит Киев за 2-3 дня.Потом они рассказывали, что 9 мая россияне начнут массированную атаку на территорию Украины.Я как украинка оперирую фактами и рассказываю, что и как происходит.Не во всех городах Украины есть иностранные спецкорреспонденты.Однако, я хочу отметить , что спецкорреспонденты очень хорошо работают. Тема войны в Украине очень мощно освещается во французском медиапространстве. Хотя сейчас эта тема, в связи с парламентскими выборами во Франции, немного стихла", - добавила Карпа.

17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможность договориться с Россией о вывозе зерна из одесского порта сейчас маловероятно, как альтернативу рассматривают возобновление железнодорожных маршрутов от Одессы до Дуная в Румынии.

21 июня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что Россия должна прекратить блокировку портов Украины , ведь это может привести к голоду в мире.

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