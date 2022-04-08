Война в Украине не прекратится в ближайшие дни, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что война в Украине прекратится не скоро, и не ожидает от РФ дипломатических уступок в ближайшие недели
Об этом он заявил телеканалу RTL .
"Эта война, к сожалению, не прекратится в ближайшие дни. Для России 9 мая – важная дата. Почти наверняка, что для Владимира Путина 9 мая должно быть днем победы. Я думаю, что нам придется пережить очень тяжелые сцены на Донбассе", – сказал Макрон.
Лидер Франции, который сейчас баллотируется на второй президентский срок, не считает, что в ближайшие несколько недель будет много дипломатических уступок России.
Макрон также отметил отсутствие всех парламентариев партии "Национального фронта" в Европарламенте, когда речь шла о санкциях против России.
- Ранее Макрон подчеркнул, что российским властям придется отвечать за преступления против мирных людей в Буче .
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