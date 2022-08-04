Об этом сообщает "Радио.Свобода" .

Йенс Столтенберг сказал, что Альянсу, возможно, придется продолжать поддерживать Украину оружием и другой помощью в течение длительного времени, чтобы не дать России победить.

"В наших интересах, чтобы такая агрессивная политика не увенчалась успехом... Это наиболее опасная для Европы ситуация со времен Второй мировой войны. Происходящее в Украине ужасно, но было бы гораздо хуже, если бы была война между Россией и НАТО", – заявил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО подтвердил намерения Североатлантического союза защищать все 30 стран-членов.

"Если президент Путин хотя бы подумает сделать нечто подобное со страной НАТО, как он это сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, то сразу будет задействован весь НАТО", – сказал Столтенберг.

Война РФ в Украине побудила Финляндию и Швецию обрести членство в НАТО. В настоящее время эту просьбу ратифицировали 23 из 30 государств-членов, включая США.

"Это не только нападение на Украину, независимое демократическое государство с населением более 40 миллионов человек, это также нападение на наши ценности и миропорядок, к которому мы стремимся", - сказал глава НАТО о войне.

Известно, что семь стран-членов официально еще не достигли согласия насчет вступления Финляндии и Швеции – это Чехия, Греция, Венгрия, Португалия, Словакия, Испания и Турция. Последняя требует активизировать экстрадицию десятков оппонентов правительства, которых она называет "террористами", из обеих стран в обмен на поддержку вступления в Альянс.

Сегодня во время выступления в Норвегии генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил , что украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории.

Также НАТО планирует заменить шесть фондов помощи Украине одним фондом, финансирующим потребности нашего государства.

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