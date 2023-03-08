Об этом Виндман заявил в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что эта война начнет сходить на нет, и к концу года мы начнем входить в фазу дипломатии с переговорами. В течение этой весны, лета и осени Россия попытается перейти в наступление, захватить территорию в тех четырех регионах, которые она называет своими. Они могут иметь ограниченные тактические успехи, но это не будет что-то близкое к тому, что Украина смогла сделать в Харькове или Херсоне, или к тому, что Россия сделала в начале, в первые две-три недели войны, когда это были преимущественно молниеносные атаки через границу ", – сказал Виндман.

По его мнению, после того, как россияне понесут еще большие потери, они будут вынуждены перейти в оборону.

"Россия, вероятно, сожжет большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление. Вероятно, это произойдет летом, и в конце весны начнется освобождение дополнительных территорий. Поэтому, я думаю, в краткосрочной и среднесрочной перспективе все преимущества на стороне Украины. Россия потеряла слишком много техники. Ее личный состав получает только базовую подготовку. А Украина с каждым днем становится сильнее, получая западное вооружение и обучая солдат на Западе. До конца этого года успех будет на стороне Украины", - убежден Виндман, который является ветераном войны в Ираке.