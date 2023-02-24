Война в Украине начала перезагрузку НАТО, - Зеленский
Идет реформирование состояния оборонной системы мира, полномасштабная война начала перезагрузку НАТО
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной году с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Многие страны в мире начали увеличивать оборонные бюджеты. Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Все проверили и поняли, что системы несовершенны, что нужно более мощные вещи. Я не о снарядах говорю. Много вкладывается денег и выделяется денег на киберпространство, информационную независимость, много новейших технологий. Идет реформирование состояния оборонной системы", – сказал он.
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