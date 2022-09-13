Война в Украине может закончиться не переговорами, РФ просто объявит окончание спецоперации, - дипломат Чалый
Россияне заложили в концепцию "спецоперации" возможность своего военного поражения в Украине, после войны переговоров между РФ и Украиной может и не быть
Об этом в эфире Эспрессо сказал дипломат Валерий Чалый.
"Я слышу от разных представителей: "Все войны заканчиваются переговорами". Это не так. Я думаю, так и эта война закончится. Какая наша цель – освободить наши территории. А какие потом переговоры? Мы освобождаем нашу территорию и выходим на границы Украины 1991 года. Какие дальше переговоры? Зачем? Россия даже официально не объявляла войну, имея в виду, что может быть и поражение", - считает он.
По мнению Чалого, россияне в свою "специальную операцию" заложили свое поражение.
"Кремль просто объявит: "Специальная военная операция завершена. Наши группировки из Донецка и Луганска переведены на Московское направление для возможного противодействия Украине. Вступление Украины в НАТО делает невозможным ее продвижение на Москву, потому что обязательства НАТО подразумевают внутреннюю оборону. Мы с вами выиграли. Всё прекрасно. Мы победили Россию и все". Война закончилась. Я не думаю, что нам нужно настаивать на том, что переговоры неизбежны и это единственный способ. Потом будут не переговоры, а другие международные инструменты - трибуналы, суды, репарации. Вот это все будет - но это не переговоры, это совсем другой стиль", - подытожил дипломат.
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