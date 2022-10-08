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Война в Украине может закончиться к Рождеству при условии продолжения успешного наступления ВСУ, - The Times

8 октября, 2022 суббота
02:28
война с Россией

В рядах армии РФ есть ощущение коллапса и к концу года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля - эта армия, уже потерпевшая поражение

Об этом сообщает The Times.

Издание приводит слова чиновника британского правительства, которое считает, что российские оккупанты будут вытеснены из Донбасса на территорию РФ до конца года, если прогресс украинских войск на поле боя продолжится.

Однако журналисты справедливо заметили, что за стремительные успехи, вероятно, придется заплатить огромными потерями. Именно поэтому в Украине предпочитают более медленный, но в то же время более тактический подход, который позволяет сохранить жизнь личного состава.

The Times объясняет, что соответствующее мнение западных политиков основывается не на данных разведки, а на достижениях ВСУ во время контрнаступательных операций.

В свою очередь бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что нет никаких сомнений в разрушении российских линий обороны.

"Исходя из всего того, что мы видим, есть ощущение коллапса, по крайней мере на Донбассе, и я верю, что до конца года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля. Это армия, потерпевшая поражение", - сказал генерал.

В то же время, он подчеркнул, что после освобождения Херсона украинские защитники продвинутся дальше на юг и подойдут в Крым.

После этого ВСУ смогут развернуть ракетные системы залпового огня большой дальности, предоставленные англичанами и американцами, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

"Если они это сделают, то, откровенно говоря, оккупанты в Крыму попадают в ловушку", - добавил Ходжес.

Политолог Маттиа Неллес убежден, что идея окончания войны до конца декабря "невозможна". Ведь, по его словам, у россиян все еще много войск и оружия в Херсоне.

Похожее мнение и научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади, который отметил, что ни одна из сторон не исчерпала своих военных возможностей и работает над созданием более выгодных тактических и стратегических позиций, чтобы продолжить боевые действия в 2023 году.

"Зимний холод тоже повлияет на результаты на поле боя, солдатам станет труднее действовать и их способность проводить наступательные операции будет ограничена", – аргументировал эксперт.

Гади также предположил, что, несмотря на инициативу Украины, текущие контрнаступательные операции завершатся в ближайшие недели, потому что ВСУ дальше столкнутся с нехваткой боеприпасов.

"Для Украины это гонка со временем, чтобы освободить как можно больше территории до наступления зимы", - подытожил научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

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