Война в Украине может распространиться на соседние страны, – Макрон

Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Молдовы Маей Санду.

По мнению Макрона, нельзя исключать возможность распространения военных действий на соседние страны, ввиду недавних событий в Приднестровском регионе Молдовы, где уже размещены российские войска.

"Франция остается особенно внимательной к ситуации безопасности в регионе", – сказал французский президент.

Он также обратился к европейским лидерам с просьбой быстро ответить на заявку Молдовы о вступлении в Европейский Союз. В том числе и через активную помощь украинским беженцам.

В четверг, 19 мая, Европарламент принял резолюцию по созданию международного трибунала по привлечению к ответственности, причастных к военным преступлениям России в Украине.

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