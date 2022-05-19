Война в Украине может распространиться на соседние страны, – Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность риском распространения войны в Украине на соседние страны
Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Молдовы Маей Санду.
По мнению Макрона, нельзя исключать возможность распространения военных действий на соседние страны, ввиду недавних событий в Приднестровском регионе Молдовы, где уже размещены российские войска.
"Франция остается особенно внимательной к ситуации безопасности в регионе", – сказал французский президент.
Он также обратился к европейским лидерам с просьбой быстро ответить на заявку Молдовы о вступлении в Европейский Союз. В том числе и через активную помощь украинским беженцам.
-
В четверг, 19 мая, Европарламент принял резолюцию по созданию международного трибунала по привлечению к ответственности, причастных к военным преступлениям России в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное