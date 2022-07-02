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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Война в Украине может продолжаться еще как минимум несколько лет, – американский конгрессмен Квигли

Война в Украине может продолжаться еще как минимум несколько лет, – американский конгрессмен Квигли

2 июля, 2022 суббота
05:56
война с Россией

Немногие военные конфликты имеют такие интенсивные бои, как российско-украинская война. Несмотря на это, противостояние может продолжаться еще несколько лет

Так считает конгрессмен-демократ Майк Квигли, передает "Голос Америки".

"Я думаю, что война может продолжаться еще по крайней мере несколько лет. Я, конечно, не военный эксперт, но мне трудно представить, чтобы это могло продолжаться дольше. Я не знаю ни одной армии, которая могла бы так долго выдерживать такое давление. Такие интенсивные бои , как сейчас, не могут длиться слишком долго, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения военного и человеческого ресурса", – отметил конгрессмен.

По мнению Квигли, решающее значение сейчас может оказать немедленная и мощная помощь НАТО и партнеров Украины.

"Именно сейчас настало время, когда НАТО должно удвоить свои усилия и сделать намного больше относительно санкций и военной помощи. Члены украинского парламента так мне и говорят: оружие – это и есть гуманитарная помощь. Они проинформировали нас, что россияне знают общее количество боеприпасов, которое осталась до этого оружия с советских времен. И они ждут, пока они закончатся», – заметил Квигли.

Конгрессмен говорит, чтобы результат этой войны был положительным для Киева, украинцы должны как можно скорее перейти на вооружение по стандартам НАТО. Это откроет ВСУ путь к обилию нового вида оружия и боеприпасов.

  • Напомним, экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал , сколько систем HIMARS нужно Украине, чтобы отбросить россиян на позиции 23 февраля.

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