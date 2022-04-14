Война в Украине может привести к нищете и голоду более 1,7 млрд человек, – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил подробную аналитическую записку по поводу кризиса в области продовольствия, энергетики и финансов, который может быть вызван войной, развязавшей Россию против Украины.



"Сейчас мы столкнулись со штормом, который угрожает разрушить экономику развивающихся стран", – заявил он.



В записке говорится, что Украина и Россия обеспечивают 30 процентов мирового производства пшеницы и ячменя, одну пятую часть производства кукурузы и более половины производства подсолнечного масла. Снабжение всех этих товаров по всему миру продолжают прерываться. Война в Украине может привести к бедности, нищете и голоду до 1,7 миллиарда человек – более пятой части человечества.



Генеральный секретарь ООН призвал международные финансовые учреждения выделить финансирование для наиболее уязвимых стран, помочь правительствам развивающихся стран, инвестировать в беднейшие и уязвимые слои населения путем усиления социальной защиты, а также работать над реформированием глобальной финансовой системы, чтобы уменьшить неравенство.

Постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудвард также считает , что полномасштабная война России против Украины может привести к быстрому распространению голода на планете.