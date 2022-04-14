Война в Украине может привести к нищете и голоду более 1,7 млрд человек, – генсек ООН
По оценкам экспертов ООН, война в Украине может привести к бедности более одной пятой населения Земли
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил подробную аналитическую записку по поводу кризиса в области продовольствия, энергетики и финансов, который может быть вызван войной, развязавшей Россию против Украины.
"Сейчас мы столкнулись со штормом, который угрожает разрушить экономику развивающихся стран", – заявил он.
В записке говорится, что Украина и Россия обеспечивают 30 процентов мирового производства пшеницы и ячменя, одну пятую часть производства кукурузы и более половины производства подсолнечного масла. Снабжение всех этих товаров по всему миру продолжают прерываться. Война в Украине может привести к бедности, нищете и голоду до 1,7 миллиарда человек – более пятой части человечества.
Генеральный секретарь ООН призвал международные финансовые учреждения выделить финансирование для наиболее уязвимых стран, помочь правительствам развивающихся стран, инвестировать в беднейшие и уязвимые слои населения путем усиления социальной защиты, а также работать над реформированием глобальной финансовой системы, чтобы уменьшить неравенство.
- Постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудвард также считает , что полномасштабная война России против Украины может привести к быстрому распространению голода на планете.
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