Война в Украине может привести к голоду в мире, - Генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказал предположение, что полномасштабное вторжение России в Украину может привести к глобальному голоду
Об этом он написал в своем Twitter.
"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и влечет за собой резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - написал Гутерреш.
- Напомним, по данным ООН в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины.
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