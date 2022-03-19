Война в Украине может привести к голоду в мире, - Генсек ООН

Об этом он написал в своем Twitter.



"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и влечет за собой резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - написал Гутерреш.

Напомним, по данным ООН в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины.