Война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, - Климкин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мир сделал немало, чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. Со всем тем мы не видим очень последовательной и жесткой последовательной линии и готовности поднимать ставки. Мне очень понравилось высказывания президента США Джо Байдена на совместной конференции с японским премьер-министром, где он сказал, что в случае вторжения Китая в Тайвань США использует военную силу. А еще он сказал, что если США пойдут на какие-то уступки по отношению к Украине, то у Китая будут развязаны руки по Тайваню. Поэтому для Запада вопрос Украины является геополитическим доверием всего мира. Если они ошибутся здесь в Украине, то им нечего делать в 21 веке", - пояснил Климкин.

Климкин подчеркнул, что поддержку Украины и поставки оружия нужно было начинать гораздо раньше.

"То, что администрация Байдена сделала, чтобы построить западную солидарность и антипутинскую коалицию является действительно уникальным моментом. Однако, к сожалению, это произошло поздно. Все это оружие, которое нам поставляют наши союзники, нужно было доставить в Украину еще несколько месяцев назад. На Западе должны были понять, что поставки оружия в Украину не являются провокацией для Путина, а только политикой сдерживания, а также ЕС затягивает решение об эмбарго на российские энергоносители, это нежелание понять, что война в Украине может перерасти в полномасштабную третью мировую войну. Поэтому на мой взгляд, мир сделал недостаточно, чтобы остановить Путина", - добавил Климкин.