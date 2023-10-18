Война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке мешают планам Китая, - дипломат Литвин
Игорь Литвин, чрезвычайный и полномочный посол Украины в КНР (1999-2001), сопредседатель украинско-китайского делового совета, считает, что Китаю невыгодна война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация на Ближнем Востоке и война в Украине мешает планам Китая по своей экономической экспансии, потому что снижается потенциал проекта "Один пояс, один путь". КНР ожидает роста своего экономического авторитета", - отметил Литвин.
Он напомнил заявление пресс-секретаря МИД Китая на вчерашнем форуме "Один пояс, один путь" о том, что за 10 лет было привлечено на триллион долларов инвестиций и много новых рабочих мест, это безумный темп.
"Как говорил президент Китая Си Цзиньпин, это десятилетие было настолько успешным, что они с уверенностью смотрят в следующее "золотое десятилетие". То есть они ожидают роста своего авторитета как международного медиатора", - пояснил дипломат.
Кроме экономических вопросов, которые служили целью этой встречи, в центре внимания были Украина и Израиль. Есть предположение, что Путин настаивал на том, чтобы в войне Украины против РФ и конфликте на Ближнем Востоке позиции РФ и Китая определялись бы взаимовыгодой, отметил Литвин.
- Во вторник, 17 октября, Путин прибыл в Пекин. Он участвует в форуме "Один пояс – один путь". Там президент РФ принял участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
- В ГУР Минобороны Украины заявили , что визит российского президента в Китай может нести определенные риски для Украины. Однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией.
- 18 октября Путин после встречи с Си Цзиньпином заявил, что самолеты РФ с "кинжалами" будут патрулировать пространство над Черным морем.
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