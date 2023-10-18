Война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке мешают планам Китая, - дипломат Литвин

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Ближнем Востоке и война в Украине мешает планам Китая по своей экономической экспансии, потому что снижается потенциал проекта "Один пояс, один путь". КНР ожидает роста своего экономического авторитета", - отметил Литвин.

Он напомнил заявление пресс-секретаря МИД Китая на вчерашнем форуме "Один пояс, один путь" о том, что за 10 лет было привлечено на триллион долларов инвестиций и много новых рабочих мест, это безумный темп.

"Как говорил президент Китая Си Цзиньпин, это десятилетие было настолько успешным, что они с уверенностью смотрят в следующее "золотое десятилетие". То есть они ожидают роста своего авторитета как международного медиатора", - пояснил дипломат.

Кроме экономических вопросов, которые служили целью этой встречи, в центре внимания были Украина и Израиль. Есть предположение, что Путин настаивал на том, чтобы в войне Украины против РФ и конфликте на Ближнем Востоке позиции РФ и Китая определялись бы взаимовыгодой, отметил Литвин.