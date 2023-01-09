Война в Украине глобальная по результатам
Умные люди подчеркивают, что российско-украинская война уже стала глобальной по своим последствиям событием
Это так, потому что война станет триггером для многих других масштабных процессов за пределами Европы и даже вне Североатлантического пространства.
Ослабление или развал России неизбежно подтолкнет Китай, Иран и Турцию к обострению конкуренции за освободившееся построссийское пространство и за Среднюю Азию. Это будет борьба за континентальное азиатское лидерство. Туда же будут включены и другие игроки. Это при условии, что в Пекине, Анкаре и Тегеране все останется без особых изменений.
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В очередной раз подумал об этом, читая, что Талибан разрешил Китаю добычу нефти в Афганистане.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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