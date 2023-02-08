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OPINION

Война в Украине – это тотальная война, и ставки слишком большие

Виктор Каспрук
8 февраля, 2023 среда
08:04
Мнение

Разговоры о компромиссном мире или возвращении к status quo ante bellum для диктатора даже не рассматриваются

24 февраля 2022 года является в мировой истории одним из самых черных дней. Путин войной в Украине продемонстрировал, как быстро стирается тонкая грань между добром и злом, когда те, кто когда-то мог считаться условно людьми, в считанные часы и дни становились бесчеловечными – от вседозволенности и возможности самочинно решать судьбы других на временно оккупированных территориях. Война России с Украиной – это не только самый серьезный геополитический кризис со времен Второй мировой войны, но и самая большая трагедия XXI века. Но человечество будет готово признать это только со временем. Уровень жестокости московских террористических орд, выдающих себя за регулярную армию, огромные потрясения и страшные испытания, выпавшие на долю украинского народа, будут ужасать будущих историков, в руках которых окажутся документы и рассекреченная после победы Украины информация.

"Хозяин России" Путин, до этой своей войны хоть как-то просчитывавший возможные риски и потери, 24 февраля решил действовать, как безрассудный игрок, чтобы преступным решением ликвидировать государственность Украины, и сам подставил Российскую Федерацию под угрозу уничтожения. Стремясь стать владыкой мира, он потеряет все. Но наши западные союзники и партнеры должны признать, что любой результат кроме победы Украины станет фактически победой Российской Федерации. Поэтому для победы Украины нам, скорее, нужны поставки танков, военных самолетов и современной артиллерии.

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В этом смысле у коллективного Запада были хорошие учителя – Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер. Они хорошо знали, как преодолеть империю зла. И с тех пор ничего не изменилось. Потому что нечто меньшее, чем поражение, только привлечет Путина к новым геополитическим авантюрам. Сближение России с западной цивилизацией в видимой перспективе невозможно, поскольку каждый раз оно заканчивается еще большей конфронтацией. Российская Федерация является государством террористов и преступников с промытыми телевизионной пропагандой мозгами. Которое сегодня возглавляет террорист номер один в мире – Путин, который имеет над этой страной безграничную власть и делает с ее населением все, что только пожелает, выдавая это якобы за самостоятельные решения самих россиян.

Но у российских преступников с самого начала есть преимущество, которое необходимо ликвидировать. Трудно выиграть войну против агрессора, если ты не можешь в глубине их территории нанести тот же вред, который Россия наносит Украине. Наши союзники все время избегают предоставления украинцам дальнобойного оружия. Поэтому для большинства россиян, несмотря на огромные потери в живой силе, война в Украине похожа на какое-то телевизионное шоу, происходящее где-то далеко и лично их никак не касающееся. Россияне должны почувствовать все то, что украинцы испытывают в течение 11 месяцев войны.

Москва проводит кампанию, направленную на деморализацию украинского гражданского населения. И Россия продолжает наносить ракетные удары по тем территориям Украины, которые уже были освобождены от московских захватчиков. Это гарантирует Путину, что украинцы не смогут вернуться к нормальному образу жизни, постоянно находясь под угрозой смертоносных ракетных ударов. Реакцией на это должна стать возможность ответить московцам "взаимностью", нанеся удары по военным целям в самой России. Российские стратегические и военные объекты – заводы, базы, аэродромы, корабли, пусковые установки баллистических ракет и склады с боеприпасами – должны быть уничтожены.

Если Кремль выбрал путь "тотальной войны", значит, и россияне должны ощутить на себе все его последствия. Украине нужно летальное оружие в большом количестве, чтобы наконец-то выровнять реальные возможности для борьбы с путинскими террористами. Ибо, образно говоря, эту войну невозможно выиграть, ведя оборонительное сражение одной рукой, когда вторая связана за спиной

Если Кремль выбрал путь "тотальной войны", значит, и россияне должны ощутить на себе все его последствия. Украине нужно летальное оружие в большом количестве, чтобы наконец-то выровнять реальные возможности для борьбы с путинскими террористами. Ибо, образно говоря, эту войну невозможно выиграть, ведя оборонительное сражение одной рукой, когда вторая связана за спиной.

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Война уже длится слишком долго. Не стоит ее затягивать на долгие годы, как того хотят в Москве. Все просчитывается очень просто: чем быстрее США и коллективное Запад дадут Украине все необходимые военные средства поражения, чтобы победить Путина, тем меньше будет вред, который может нанести российский диктатор нашей стране, и тем меньше будет стоить Америке и Европе восстановление украинской инфраструктуры. Необходимо добить Российскую Федерацию до того критического состояния, чтобы она уже никогда больше не смогла нападать ни на кого. В поддержку этого можно привести множество аргументов, основные из которых – доказанные военные преступления рашистов, геноцид украинского народа, убийства, систематические пытки, изнасилование гражданского населения и кражи детей, наглядно подтверждающие, что война касается всей человеческой цивилизации, поскольку она ведется против геноцидного. тоталитаризма.

Необходимо добить Российскую Федерацию до того критического состояния, чтобы она уже никогда больше не смогла нападать ни на кого. В поддержку этого можно привести множество аргументов, основные из которых – доказанные военные преступления рашистов, геноцид украинского народа, убийства, систематические пытки, изнасилование гражданского населения и кражи детей, наглядно подтверждающие, что война касается всей человеческой цивилизации, поскольку она ведется против геноцидного. тоталитаризма

Запад не может позволить себе, чтобы Украина проиграла эту неравную войну. Бой демократии с деспотией должен закончиться разгромным проигрышем тоталитаризма. И украинцы уже показали всему миру, что за свободу стоит бороться, и что она огромный мотиватор к победе, которому нет равных. Путин начал играть свою игру, не понимая, какие последствия она принесет России и лично. Западные же страны решительно показали, что либеральные демократии могут быть на высоте и, когда это необходимо, принимать трудные решения, чтобы победить деспотию. Но сейчас пора действовать более решительно и быстрее, поскольку "российская экспансионистская раковая опухоль" грозит не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

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Лидерство Соединенных Штатов в демократическом мире должно состоять в том, чтобы на втором этапе российско-украинской войны полностью поддержать Украину всеми возможными инструментами для достижения военного успеха. Целенаправленная длительная военная и экономическая помощь Америки и ее демократических союзников может превратить эту войну в войну, которую Россия не сможет выиграть. Поэтому лучший способ положить конец этому конфликту – предоставить Украине средства для достижения как можно скорее. Хотя настоящий конец войны наступит, когда Украина станет, наконец, членом НАТО.

Исторически россияне уважают только силу и не демонстрируют ничего, кроме презрения к слабости. Во время холодной войны Советский Союз регулярно пытался проверить решительность Соединенных Штатов, чтобы увидеть, не проявят ли они слабость. Такой новой проверкой решимости Америки стала и война России в Украине. Если Путин увидит какую-либо слабость или отсутствие решительности и затягивания с принятием необходимых для Украины решений, то он попытается использовать это в свою пользу. Украина нуждается в более решительной поддержке посредством помощи в создании ее мощного оборонного потенциала. Главной слабостью России есть ее неспособность смириться с неудачей советского эксперимента и провалом попытки захватить Украину. В имперском стремлении подчинить своим влияниям Европу – с Украиной Россия станет европейской силой, без нее она останется за пределами Европы.

Главной слабостью России есть ее неспособность смириться с неудачей советского эксперимента и провалом попытки захватить Украину. В имперском стремлении подчинить своим влияниям Европу – с Украиной Россия станет европейской силой, без нее она останется за пределами Европы

Из-за своей агентуры в международном политикуме Путин пытается проталкивать идею, что для мира необходимо прекращение огня. Россия на это, конечно, немедленно согласится и одновременно потребует, чтобы Украина уступила Крым и те части восточной и южной Украины, которые она оккупировала. Даже с территориями, что украинцы уже вернули себе вооруженным путем. Что бы оставило эти украинские земли навсегда в составе Российской Федерации. Кроме того, это поставило под угрозу европейские союзники США. Путин хочет сыграть в длинную игру, и если он не терпит поражения в Украине, то будет продолжать посягать на все другие территории, входившие когда-то в состав Российской империи или Советского Союза.

На новом витке российско-украинской войны становится очевидно, что Украина должна перейти от в основном обороны своих земель к полному их освобождению. Для этого украинская армия нуждается в кардинально других наступательных возможностях, чтобы сделать стоимость российского вторжения слишком высокой для россиян. Сложившаяся ситуация именно такова, потому что принимающие решения в Америке и Европе предоставляли Украине лишь часть того, что она просила, поскольку боялись спровоцировать Россию. Однако эти колебания пойти дальше в помощь украинцам и остановить Путина – это то, что провоцирует этого деспота на постоянную эскалацию и способно привести мир к Третьей мировой войне.

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С 2022 года украинцы многому научились, как и весь демократический мир. И стало очевидно, что Путин сильно преувеличивал эффективность и могущество российской армии. А низкий моральный дух и имела результативность русских войск, вместе с нехваткой какой-либо способности поддерживать линии снабжения и удовлетворять потребности своих войск на передовой стали негативными факторами, совсем не работавшими в пользу россиян. Кремль развязал войну, потому что считал Запад слабым и разобщенным. Brexit значительно усилил эти ощущения у Путина, и он воспринял все это как иллюзорную возможность захватить Украину, потому что все признаки для него были идеальными. Хотя война России с Украиной осветила то, чего так боялись в Москве, – что слаба сама Российская Федерация.

Сейчас Путин не готов согласиться ни на что меньше, чем на полную победу России над Украиной, потому что альтернативой было бы позволить мощной, очень энергичной, горячо антироссийской западной либеральной демократии существовать на границе с Россией. Разговоры о компромиссном мире или возвращении к status quo ante bellum для диктатора даже не рассматриваются. Война в Украине – это тотальная война, и ставки слишком велики.

Поэтому война должна завершиться полным разгромом российских вооруженных сил и их изгнанием со всей Украины. Важнейшими результатами путинской войны должно стать возвращение украинского государства к международно признанным границам и присоединение Украины к НАТО. Только это способно гарантировать Украине и Западу, что ни Путин, ни любой другой российский безумный тиран никогда не повторят попытки захватить чужие земли, используя для этого военную силу.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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