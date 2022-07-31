"Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи": Стинг выступил во время своего концерта в Варшаве
Британский певец и музыкант Стинг остановил свое выступление для того, чтобы выразить поддержку Украине
Об этом певец заявил во время выступления в Варшаве.
"Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву", - сказал Стинг.
Также он добавил, что демократия может быть неэффективной, она может провоцировать беспорядки и разочарования. Однако за нее все же нужно бороться.
Стинг отметил, что сейчас президент РФ лжет своей нации, всему миру и в первую очередь самому себе. Потому с этим нужно бороться.
"Демократия подверглась нападению, она атакована в каждой стране мира. Если мы не будем защищать ее, мы потеряем ее навсегда. Демократия – это иногда беспорядок. Демократия – это разочарование. Демократия бывает неэффективной. Нуждается в постоянном внимании. Но за нее все же стоит бороться ", - подчеркнул певец.
- 6 марта Стинг спел песню , написанную еще во время Холодной войны и посвятил ее украинцам.
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