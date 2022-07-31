Об этом певец заявил во время выступления в Варшаве.

"Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву", - сказал Стинг.

Также он добавил, что демократия может быть неэффективной, она может провоцировать беспорядки и разочарования. Однако за нее все же нужно бороться.

Стинг отметил, что сейчас президент РФ лжет своей нации, всему миру и в первую очередь самому себе. Потому с этим нужно бороться.

"Демократия подверглась нападению, она атакована в каждой стране мира. Если мы не будем защищать ее, мы потеряем ее навсегда. Демократия – это иногда беспорядок. Демократия – это разочарование. Демократия бывает неэффективной. Нуждается в постоянном внимании. Но за нее все же стоит бороться ", - подчеркнул певец.

6 марта Стинг спел песню , написанную еще во время Холодной войны и посвятил ее украинцам.

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