Об этом заявил начальник Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News.

"Перелом будет во второй половине августа. Большинство активных боевых действий будут завершены до конца этого года. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - прогнозирует Буданов.



По его словам, Украина сможет восстановить контроль над всеми территориями, включая Крым и Донецкую и Луганскую области.



Российская тактика ведения боевых действий не изменилась, несмотря на смещение стратегического фокуса на восток страны. Сейчас Россия продолжает нести многочисленные потери.



Также Кирилл Буданов намекнул, что Украине становятся известны все планы россиян почти тогда же, когда они создаются.

Напомним, ВСУ отбили российские войска после 8 дней неудачных попыток оккупантов форсировать реку Сиверский Донец.

11 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Сиверский Донец.