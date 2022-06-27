Об этом сообщает Reuters.

Два дипломата ЕС рассказали агентству, что Зеленский в своем обращении заявил лидерам G7, что хочет, чтобы война России против Украины закончилась до конца 2022 года - до наступления зимы.

Также президент попросил обеспечить Украину системами противовоздушной обороны, ужесточить санкции против России, предоставить гарантии безопасности, помощи в экспорте зерна и восстановлении страны после войны.

Зеленский обратился к лидерам Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США за видеосвязью в понедельник, 27 июня, во второй день саммита G7 в Германии.

Позже Зеленский написал, что Украина чувствует поддержку государств Большой семерки.

"В режиме видеоконференции обратился к саммиту лидеров G7. Украина чувствует поддержку государств Большой семерки. Спасибо за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", - написал Зеленский.

Новость дополняется

27 июня страны Большой семерки договорились о введении новых санкций против России.

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