"Война в Украине будет войной в Европе": Резников заявил, что мировое сообщество поможет противостоять российской агрессии
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество дало четкий сигнал, что будет помогать Украине в случае открытого российского вторжения
Об этом Резников сказал во время брифинга, передает Эспрессо.TV.
"Надо четко отдавать себе отчет, что война в Украине будет войной в Европе", - подчеркнул Резников.
Министр добавил, что мировое сообщество четко дало понять, что не покинет Украину, если Россия в очередной раз усилит свою военную агрессию, и примет практические шаги.
"Четкий сигнал международного сообщества, что Украина не останется сама в случае открытого вторжения России в Украину. И я понимаю это так, что речь пойдет не об очередном выражении обеспокоенности, а о практических, жестких действиях, направленных на высокую цену этой агрессии для России" , - сказал Резников.
- Напомним, ранее Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину будет "кровавая бойня" и отметил, что не верит в победу РФ в случае эскалации конфликта.
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