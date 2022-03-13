Война в Украине будет иметь существенные глобальные последствия, особенно для соседних государств, - глава МВФ

Об этом в интервью CBS заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Еспресо.TV .

"Если посмотреть на общий объем банковских операций в России, то это около ста двадцати миллиардов долларов. Нельзя назвать это никчемной величиной, но безусловно цифра не системно значима… Но война в Украине имеет социальные последствия для многих, многих стран из-за трех показателей, которые уже доказали свою эффективность. Во-первых, цены на сырьевые товары, энергию, зерно, удобрения, металлы, влияние на инфляцию и в странах, где инфляция уже была высокой", - отметила она.

Кроме того, война в Украине означает голод в Африке. Также она существенно повлияет на соседние с Россией и Украиной, среднеазиатские республики, Кавказ, Молдову, потому что у них торговые отношения и с Россией, и с Украиной больше, чем со всем остальным миром.

"Из-за оттока людей волна беженцев в Европе, по масштабам сравнима с тем, что произошло во время Второй мировой войны. Так что там влияние наиболее значительно. Кроме непосредственных соседей, есть две группы стран, которые нас очень беспокоят. Первая группа - это страны, которые еще не оправились от экономического кризиса, вызванного COVID. Для них это потрясение особенно болезненно. И вторая группа стран - это те, которые больше зависят от импорта энергии из России, потому что там влияние на потребление, а также на инфляцию будет более заметным" , – добавила Георгиева.

Напомним, в ООН также предупреждают, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

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