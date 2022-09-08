Война в Украине близится к поворотному моменту, - Столтенберг

Об этом генсек НАТО сказал в кулуарах встречи группы поддержки Украины на американской базе Рамштайн в Германии.

"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе остановилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории", — сказал Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что Украина испытывает трудности со суровой зимой в ближайшие месяцы.

Поэтому, по мнению генсека Альянса, "нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину".

7 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что может переломить ход войны в Украине, и подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму.

8 сентября в Рамштайне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал наступление ВСУ на Херсон "тщательно продуманным и эффективным".

Согласно вечернему сведению Генштаба ВСУ, 8 сентября авиация ВСУ совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 ЗРК врага, а ПВО уничтожили 2 БпЛА.