Война в Украине близится к поворотному моменту, - Столтенберг
Украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории
Об этом генсек НАТО сказал в кулуарах встречи группы поддержки Украины на американской базе Рамштайн в Германии.
"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе остановилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории", — сказал Столтенберг.
Кроме того, он отметил, что Украина испытывает трудности со суровой зимой в ближайшие месяцы.
Поэтому, по мнению генсека Альянса, "нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину".
- 7 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что может переломить ход войны в Украине, и подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму.
- 8 сентября в Рамштайне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал наступление ВСУ на Херсон "тщательно продуманным и эффективным".
- Согласно вечернему сведению Генштаба ВСУ, 8 сентября авиация ВСУ совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 ЗРК врага, а ПВО уничтожили 2 БпЛА.
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