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Главная война с Россией Война с Россией началась 20 февраля 2014 года. Крым – это Украина, - заявление Меджлиса

Война с Россией началась 20 февраля 2014 года. Крым – это Украина, - заявление Меджлиса

18 мартa, 2022 пятница
23:52
война с Россией КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом

Обязательным условием переговоров о завершении российско-украинской войны должно быть восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства в пределах международно признанной государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом говорится в заявлении Меджлиса крымскотатарского народа о переговорах между Украиной и Российской Федерацией по завершению войны, передает Эспрессо.TV .

"Русско-украинская война началась 20 февраля 2014 года с задействованием военных подразделений Черноморского флота РФ, базировавшихся на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, впоследствии усиленный незаконным вторжением российских войск с территории РФ, завершившееся оккупацией Крымского полуострова и прилегающих к нему. и Азовского морей.

Несмотря на безоговорочное осуждение международным сообществом оккупации Крыма Российской Федерацией и попыток его аннексии, российские оккупационные власти в течение 8 лет осуществляют жестокое преследование и террор в отношении коренного крымскотатарского народа и этнических украинцев, которые не воспринимают российскую Украину.

24 февраля 2022 года регулярные войска РФ начали широкомасштабное вторжение на территорию Украины, одновременно подвергнув бомбардировкам и ракетным обстрелам десятки украинских городов, аэропортов, инфраструктурных объектов и жизненно важных коммуникационных узлов.

Беспрецедентная в истории ХХІ века по своей жестокости и циничности агрессия Российской Федерации против Украинского государства длится уже 23-й день, каждый из которых приносит смерть сотен мирных людей, включая женщин и детей.

Враг пытается захватить Киев, Одессу, Харьков, превращает в пепелище и руину Мариуполь. Оккупированы Херсонская область, часть Запорожской области, отдельные районы Донбасса, некоторые населенные пункты других областей.

Однако знаменитые Вооруженные Силы Украины при беспрецедентной поддержке украинского народа, сплоченности и целостности политического и военного руководства Украины ежедневно наносят сокрушительный удар по противнику, приближая время победы и триумфального освобождения всех ранее оккупированных РФ украинских территорий, включая Автономную Республику Крым.

Очевидно, что условия прекращения российско-украинской войны будут обсуждаться гораздо раньше, чем стороны сядут за полноформатные переговоры и будут вычитывать тексты подготовленных документов.

Меджлис крымскотатарского народа разделяет приоритеты, изложенные Президентом Украины Владимиром Зеленским в своем выступлении в ночь на 17 марта 2022 года: "Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии. для нашей страны».

Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что обязательным условием для ведения официальных переговоров уполномоченными представителями Украины с представителями страны-агрессора РФ, а также с представителями любых привлеченных сторон и международных организаций по завершению российско-украинской войны должно быть условие восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства в пределах международно признанной государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Крым
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