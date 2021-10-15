Война в Нагорном Карабахе Азербайджан выразил готовность подписать мирное соглашение с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова начать переговоры по мирному соглашению с Арменией
Об этом он сообщил на заседании совета глав государств СНГ, передает Интерфакс-Украина .
"Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией", - сказал Алиев.
По его словам, Азербайджан готов к нормализации отношений между странами.
"Надеемся, что руководство Армении не упустит этот шанс", - добавил президент.
Напомним, осенью 2020 обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ходе наступления Баку вернул под свой контроль большую часть территорий, итогом стало перемирие. По условиям договора Армения вывела армию из регионов, а Степанакерт и еще несколько районов контролируют российские миротворцы.
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