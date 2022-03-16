Война в киберпространстве: российские хакеры используют новый вирус-вейпер CaddyWiper - Госспецсвязи

Об этом Госспецсвязи рассказало в Telegramm.



"С начала российской военной агрессии интенсивность кибератак на критическую информационную инфраструктуру страны не снижается. В то время как российские ракеты атакуют физическую инфраструктуру связи и вещания, российские хакеры атакуют информационную инфраструктуру", - указало ведомство.



По его данным, чаще всего хакеры прибегают к фишинговым рассылкам, распространению вредоносного программного обеспечения и DDoS-атакам. Вчера ведомство зафиксировало новый вирус-вейпер CaddyWiper.

С 15 февраля российские хакеры совершили более 3 тысяч DDoS-атак.



"Рекордом стали 275 DDoS-атак в день. Самые мощные в своем пике превышали 100 Gbps", – указало Госспецсвязи.



Напомним, накануне полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.