Война в Израиле не подорвет возможности НАТО помогать Украине, - Столтенберг
НАТО продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию в Израиле
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW.
"И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашу способность, нашу готовность, нашу решимость продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что НАТО показывает поддержку не только на словах, но и на деле.
"Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие", - говорит Йенс Столтенберг.
- 11 октября Столтенберг заявил, что все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО, однако он не сказал, когда именно это произойдет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное