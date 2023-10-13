Война в Израиле не подорвет возможности НАТО помогать Украине, - Столтенберг

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW.

"И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашу способность, нашу готовность, нашу решимость продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что НАТО показывает поддержку не только на словах, но и на деле.

"Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие", - говорит Йенс Столтенберг.