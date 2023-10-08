Война в Израиле может повлечь повышение спроса на золото и доллар, - Reuters
Конфликт в Израиле может привести к росту геополитических рисков и побуждать инвесторов к переходу к безопасным активам, таким как золото и доллар
Об этом сообщает Reuters .
Ситуация в Израиле, вероятно, побуждает к переходу к безопасным активам, поскольку инвесторы внимательно следят за происходящим на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитические риски для рынков.
По мнению аналитиков, рост геополитических рисков может привести к покупке таких активов, как золото и доллар, и потенциально повысить спрос на активно распроданные американские казначейские облигации.
"Это хороший пример того, почему людям нужно иметь золото в своих портфелях. Это идеальное страхование от международных потрясений", - сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, предполагавший, что доллар будет расти в цене.
Читайтетакже: ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Хронология событий
"Каждый раз, когда возникают международные потрясения, доллар укрепляется", - сказал Кардилло.
"Является ли это массовым рыночным моментом или нет, зависит от того, как долго это продлится и будут ли другие вовлечены в конфликт", - сказал Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management, о ситуации в Израиле. Якобсен сомневается, насколько сильно это отразится на цене на нефть, несмотря на то, что Иран увеличивает добычу нефти.
События в Израиле
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".
Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.
Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное