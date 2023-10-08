Война в Израиле может повлечь повышение спроса на золото и доллар, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Ситуация в Израиле, вероятно, побуждает к переходу к безопасным активам, поскольку инвесторы внимательно следят за происходящим на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитические риски для рынков.

По мнению аналитиков, рост геополитических рисков может привести к покупке таких активов, как золото и доллар, и потенциально повысить спрос на активно распроданные американские казначейские облигации.

"Это хороший пример того, почему людям нужно иметь золото в своих портфелях. Это идеальное страхование от международных потрясений", - сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, предполагавший, что доллар будет расти в цене.

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"Каждый раз, когда возникают международные потрясения, доллар укрепляется", - сказал Кардилло.

"Является ли это массовым рыночным моментом или нет, зависит от того, как долго это продлится и будут ли другие вовлечены в конфликт", - сказал Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management, о ситуации в Израиле. Якобсен сомневается, насколько сильно это отразится на цене на нефть, несмотря на то, что Иран увеличивает добычу нефти.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".