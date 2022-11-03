Война в Эфиопии: стороны договорились о прекращении боевых действий

Об этом пишет Reuters .

"Две стороны конфликта в Эфиопии официально договорились о прекращении боевых действий, а также о систематическом, упорядоченном, плавном и скоординированном разоружении", — сказал на церемонии подписания Олусегун Обасанджо, глава посреднической группы Африканского союза.

Обасанджо, бывший президент Нигерии, подчеркнул, что соглашение должно "восстановить закон и порядок, сделать услуги для граждан доступными, обеспечить гуманитарные поставки и защиту гражданского населения".

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, перемирие было желаемым первым шагом, который принесет покой миллионам пострадавших в конфликте мирных жителей.

Напомним, с ноября 2020 года в Эфиопии продолжался вооруженный конфликт между правительством Эфиопии и "Народным фронтом освобождения Тиграя" (НФЗТ). Регион Тиграй инициировал восстание против правительства, продвигавшего демократические реформы. Вместо этого разворачивается авторитарно-феодальная система.

10 июня 2021 года ООН объявила о начале голода в Эфиопии.

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