В чем проблема нашей войны?

Я уже много об этом писал, но повторюсь.

Война в долгую. Это марафон, а не спринт.

А с чего бы это должны были быть майские шашлыки или Крым за два месяца, когда и так война идет уже 10 лет?

И еще 10 лет может идти запросто, потому что у РФ ресурсы есть. И ядерное оружие есть.

Тратить зеков и малые народы РФ может до бесконечности, собственно население ее не волнует. Гробы в Бурятии или Якутии погоды для России не сделают.

Мы, к сожалению, тратим лучших: ученых, программистов, актеров, спортсменов, лучших военных.

По сухопутному военному компоненту мы имеем паритет.

РФ превосходит нас по авиации, средствам РЭБ, не так давно мы стали преобладать по объектовому ПВО. Опять же наличие в РФ ядерной компоненты, что является более фактором угрозы, но Украину это не запугивает.

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Сейчас идет борьба за паритет в дронах.

РФ готова играть в долгую. Нынешние санкции для РФ не важны, потому что им не важен свой народ, для Путина и коллегии ФСБ и российской мафии безразлично, сколько там россиян загнется, для добывания нефти и газа людей хватит.

Склонять Украину к переговорам сейчас бессмысленно, потому что слишком много украинцев погибло. Украина нуждается в мести и крови московитых. Не важно, будет ли это война до конца, или Победа и операция по доставке московитых до конца последнего, что будет помнить эту войну.

Ситуация патовая. Европа устала, в США выборы нас будут поддерживать, но каждый раз эта поддержка будет зависеть от политической конъюнктуры, которая через десять лет может поменяться.

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Поэтому мы должны стать европейским аналогом Израиля, который не просто идет в ЕС или НАТО, мы уже мощнее многих стран НАТО и по оружию, и по опыту.

Но есть свой мощный ВПК, свое оружие, глобальная военная повинность, где служат и мужчины и женщины, которые являются постоянным резервом Армии и Сил Обороны.

Мы должны обогатиться своими разработками от ПТРК, ракетами дальнего действия, РЭБ и РТР, должны выпускать выстрелы совместно со странами Европы.

Мы должны стать Стеной для Европы на этом направлении, каковыми мы уже являемся, но должны стать самостоятельной Стеной для себя и будущего наших детей.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

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