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OPINION

"Война в Буковеле". Персонажей типа Фатулы создает коррупция

Сергей Марченко
4 апреля, 2023 вторник
08:02
Мнение

Фигурант скандала на курорте дважды избегал уголовной ответственности

Чувака, агрессировавшего на военного медика в Буковеле, зовут Александр Фатула. По логике, Александр должен был кланяться к земле людям, которые держат фронт, пока он возит свою семью в Буковель. Но нет. Для Фатулы это "лошары".

В то время, пока патриоты держали Донецкий Аэропорт, Фатула в конце октября 2014 года, "действуя незаконно, умышленно и целенаправленно ... создал и возглавил, для совместного совершения преступлений корыстной направленности ... устойчивую организованную группу, специализировавшуюся на осуществлении незаконного изготовления алкогольных напитков".

В то время, пока патриоты держали Донецкий Аэропорт, Фатула в конце октября 2014 года, "действуя незаконно, умышленно и целенаправленно ... создал и возглавил, для совместного совершения преступлений корыстной направленности ... устойчивую организованную группу, специализировавшуюся на осуществлении незаконного изготовления алкогольных напитков"

Будь Фатула лох, сел бы. Ибо по ч. 2 ст. 204 УК Украины, инкриминируемой ему в приговоре, минимальное наказание — от 3 лет лишения свободы. Но ведь нет, Фатула не лох, поэтому заплатил 51 тысячу гривен штрафа и… снова создал преступную группу!

27 февраля 2019 Сосновский районный суд г. Черкассы в составе председателя/судьи — Чечот А.А. вынес приговор, согласно которому наш герой признан виновным в ч. 1 ст. 204 УК Украины (торговля фальшивым бухлом).

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Был бы Фатула лохом, его бы судили по ч. 2 этой статьи, потому что он уже был осужден по этой статье и должен получить от 3 до 5 лет лишения свободы. Но Фатула не лох, поэтому судья Чечот не заметил дела №712/7175/15-С, по которому ранее был осужден Фатула. В этот раз штраф всего 20 400 грн и Фатула свободен.

Коррупция убивает. Коррупция уничтожает общество. Коррупция создает таких персонажей, как Александр Фатула, для которых мы все — просто лохи, не умеющие бродяжничать спирт, и потом откупаться от продажных судей и прокуроров

Коррупция убивает. Коррупция уничтожает общество. Коррупция создает таких персонажей, как Александр Фатула, для которых мы все — просто лохи, не умеющие бродяжничать спирт, и потом откупаться от продажных судей и прокуроров.

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Как там НАБУ? Не хотите подержать за вымя судей Бащенко С.М. и Чечот А.А. из Сосновского районного суда г. Черкассы? Спросить, почему человек дважды подряд избежал законного заключения?

А господину Фатуле и другим подобным господам с накачанными инстаблогерками я бы посоветовал быть сдержаннее и не привлекать к себе лишнего внимания. Оно вам точно уйдет не в плюс. Благодарите бога и нужных людей в высоких кабинетах, что ваш криминальный бизнес до сих пор работает и дает большие возможности.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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