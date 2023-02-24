"Война угрожает глобальной безопасности": в НАТО заявили об усилении поддержки Украины
В НАТО к годовщине полномасштабного вторжения России выступили с заявлением о солидарности с украинским народом и усилении поддержки Украины
Об этом идет речь в сообщении на сайте Альянса.
В НАТО выразили сожаление по поводу многочисленных смертей и разрушений, в том числе жилых районов Украины, гражданской и энергетической инфраструктуры, вызванных незаконной войной России.
"Россия несет полную ответственность за войну, которая является грубым нарушением международного права и Устава ООН", - отметили в Альянсе.
Также там осудили действия руководства Беларуси, способствующего российской агрессии в Украине.
"Мы продолжаем усиливать политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она защищается от вторжения России, и будем поддерживать нашу поддержку столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине победить", - подчеркнули в НАТО.
Там подчеркнули, что развязанная Россией война угрожает глобальной безопасности.
"Энергетический шантаж России, ее влияние на мировые поставки продовольствия, ее злобная гибридная деятельность, ее всемирная кампания по дезинформации и ее безответственная ядерная риторика четко демонстрируют игнорирование Россией международных норм и благосостояния миллиардов людей во всем мире", - отметили в НАТО.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения и поблагодарил всех, кто защищает страну от оккупантов.
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