Об этом идет речь в сообщении на сайте Альянса.

В НАТО выразили сожаление по поводу многочисленных смертей и разрушений, в том числе жилых районов Украины, гражданской и энергетической инфраструктуры, вызванных незаконной войной России.

"Россия несет полную ответственность за войну, которая является грубым нарушением международного права и Устава ООН", - отметили в Альянсе.

Также там осудили действия руководства Беларуси, способствующего российской агрессии в Украине.

"Мы продолжаем усиливать политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она защищается от вторжения России, и будем поддерживать нашу поддержку столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине победить", - подчеркнули в НАТО.

Там подчеркнули, что развязанная Россией война угрожает глобальной безопасности.

"Энергетический шантаж России, ее влияние на мировые поставки продовольствия, ее злобная гибридная деятельность, ее всемирная кампания по дезинформации и ее безответственная ядерная риторика четко демонстрируют игнорирование Россией международных норм и благосостояния миллиардов людей во всем мире", - отметили в НАТО.