Об этом со ссылкой на свои источники репортер проинформировал у себя в ТГ-канале сегодня, 15 октября 2022 года.

"11 октября Пригожин был в ИК-6 (исправительной колонии, - ред.) в Челябинской области, 12 октября представители ЧВК Вагнера (сообщают, что не Пригожин) были в ВК-46 в Невянске. В этот же день Пригожин прилетал на вертолете в ИК-24 в Свердловской области", - отмечает журналист.

По словам Козелева, больше всего подробностей относительно посещения Пригожиным колонии №24.

"Пригожин приглашал в ЧВК, обещал помилование после полугода войны. Зарплату обещал 200 тысяч (118 тыс. грн, - ред.) и компенсацию в 5 миллионов (около 3 млн грн, - ред) родным в случае смерти", - говорится в сообщении.

В 24-й колонии находятся 100 заключенных с не российскими паспортами.

"Им он пообещал гражданство России после полугода службы. Говорит (цитата дословно): "А то всякие Лукашенко и Рахмоны потом не примут вас домой", - сообщает Дмитрий Козелев.

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Как следствие, из 500 заключенных согласились идти в ЧВК - 50, то есть каждый десятый.

"Среди них есть и иностранцы. Сейчас они уже сидят отдельно, ждут этапа", - рассказывает журналист.

"Сказал открыто, что набирают штурмовиков. Говорит, "война тяжелая, не чеченская, а Третья мировая, армия России не справляется, разбегается, как таковой армии нет", - отмечается в сообщении уральского журналиста Дмитрия Козелева.

Кроме того, по его данным, Пригожин побывал в колонии №5 Нижнего Тагила, №62, 55, 2, 10 города Екатеринбург, №26 в Тавде. Это все на Урале.

"Раньше о визите Пригожина в ИК-2 Екатеринбурга рассказывал Gulagu.net. Но, пожалуй, это был не единичный визит, а большая поездка по свердловским колониям", - заключает журналист.

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