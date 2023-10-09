Война, террор, хаос на Ближнем Востоке выгодны только России
Агрессор поджигает и раздувает войну теперь и на Ближнем Востоке. Для наших союзников и партнеров, США, ЕС, Израиля пора стать сильнее вместе
Мой анализ происходящего в Израиле с 6 утра 7 октября.
Террористическая атака была заранее спланирована, террористические группы готовились и финансировались месяцами.
Массированная террористическая атака на израильские общины в религиозный праздник, на участников музыкального фестиваля Nova под открытым небом у границы Израиля с Газой - вот, что произошло утром 7 октября.
Террористы с оружием захватывали заложников, женщин, детей, пожилых людей, показательно похищая их связанными и проводя босиком по улицам.
Вот кто был главной "целью" террористов.
А теперь главное, кто организовал и кому это выгодно? Иран еще 7 числа озвучил свою поддержку террористической атаки.
За Ираном стоит россия. Иран и Россия годами поддерживают ХАМАС. Именно массированные закупки россией шахедов в Иране профинансировали дроны и террористические ракеты, атаковавшие вчера мирные поселения в Израиле.
Массированность, тайная подготовка и скоординированность террористической атаки свидетельствует о подготовке нападающих в лагерях на территории третьих стран (Сирия, Иран).
Война, террор, хаос на Ближнем Востоке выгодны только России. Агрессор поджигает и раздувает войну теперь и на Ближнем Востоке. Для наших союзников и партнеров, США, ЕС, Израиля пора стать сильнее вместе. Украина и Израиль – твердые союзники США и ЕС. ХАМАС является союзником Ирана и России. И это главное, что нужно понимать!
Об авторе: Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, глава СБУ (2006-2010 гг, 2014-2015 гг).
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