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OPINION

Война стала похожа на боксерский поединок в ринге, четко ограниченном канатами – границами Украины

Владимир Гевко
23 декабря, 2022 пятница
10:07
Мнение

Украина не перестанет сопротивляться. Никогда. Даже если Путин забросает Украину сотнями тысяч российских трупов — Запад уже не даст заднюю, слишком многое сделано

Честно, я не понимаю, для чего Россия продолжает воевать? На что они надеются?

Из всех многочисленных материалов и аналитики уже понятно, что Путин, начиная полномасштабное вторжение в Украину, просто планировал повторить "крымский успех", который базировался на двух вещах:

- неспособность к сопротивлению ВСУ;

- и закрывание глаз света в его действии.

Да, все уже сто раз обсудили и забыли, что Россия ожидала теплого приема и стремительного продвижения, а также, что крайне важно, что Запад снова слабо отреагирует на эту войну — введет пару вторичных санкций, наложит аресты на имущество лиц и так далее. Ведь сидит на газовой игле и все прикормлено.

Но ни один из этих расчетов не оправдался даже на 20%.

Если ни один из двух китов, на которых должна была держаться воображаемая путинская победа, не приплыл — то зачем барахтаться в волнах? Понятно ведь, что Украина не прекратит сопротивляться. Никогда. Даже если он забрасает Украину сотнями тысяч российских трупов — Запад уже не даст заднюю, слишком многое сделано

Армия и народ Украины оказали беспрецедентное сопротивление. И в результате этого сопротивления не оправдалась и вторая часть путинских ожиданий — Запад и мир в целом включились и масштаб их поддержки зашел далеко за то, о чем мы мечтали в начале войны. Отключение СВИФТ и остальной мелочи. Теперь нефтяное и газовое эмбарго, тотальная дипломатическая и экономическая изоляция, огромный отток иностранного капитала. Множество всего.

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И теперь вопрос: если ни один из двух китов, на которых должна была держаться воображаемая путинская победа, не приплыл — то зачем барахтаться в волнах? Понятно ведь, что Украина не прекратит сопротивляться. Никогда. Даже если он забрасывает Украину сотнями тысяч российских трупов — Запад уже не даст заднюю, слишком многое сделано. И шесть миллионов беженцев + диаспора при любой попытке Запада сдать интересы Украины устроят маленькие Евромайданы в каждой из европейских столиц.

Мы теперь имеем очень жаждущую переговоров Россию, но таких, которые бы дали ей хоть что-то с украинской земли, Запад, который тоже не против переговоров, чтобы это завершилось, но действует мягко, и Украина, которой никакие переговоры сейчас не нужны , потому что не о чем и с кем договариваться, но тоже без четких временных перспектив и целей

Я понимаю, что Путин в такой ситуации, что не воевать не может. Но и воевать дальше бесконечно – тоже. Россия – не СССР, который мог десятилетиями быть закрытой страной. Ибо СССР был вдвое больше и имел какую-никакую, но закрытую экономику полного цикла. А Россия сильно интегрирована в мировую экономику и даже неполный год под реально жесткими санкциями нанес огромный удар. А влияние санкций только разгоняется.

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Из того, что мы теперь имеем — очень жажду переговоров Россию, но таких, которые дали бы ей хоть что-то с украинской земли; Запад, который тоже не против переговоров, чтобы это завершилось, но действует мягко; и Украина, которой никакие переговоры сейчас не нужны, потому что не о чем и с кем договариваться, но тоже без четких временных перспектив и целей. Ибо наша война с примотанной скотчем рукой "западных ограничений" – мы не имеем права ни обстреливать территорию врага, ни множество других вещей. А важные стратегические планы и действия – обсуждать с партнерами и принимать согласие, потому что мы на оружейной и финансовой поддержке.

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В результате воюем, как в том анекдоте: копали, только наоборот – "от обеда и до забора". И сама война приобретает не классический военный ход событий – где кто-то кого-то завоевывает или побеждает и захватывает врага. А больше похожа на боксерский поединок в ринге, четко ограниченном канатами – границами Украины. Вот мы и воюем на своем ринге с залезшим к нам врагом в надежде, что в их углу увидят безнадежность избиения своего боксера и отсутствие перспектив, выбросят белое полотенце и заберут его домой.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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