Война США с Китаем решается сейчас в Украине, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Это ирония истории, но мы все помним знаменитое выступление президента Буша-отца в Верховной Раде Украины в августе 1991 года. Он говорил, чтобы ни в коем случае не объявлять независимость, а то начнется такая смута, гражданская война и так далее. Они придумывают и не знают, какую причину придумать, но сейчас очень резко их спрашивают и американская пресса, и республиканцы в конгрессе: почему вы не даете ATACMS? На что отвечают: вот у нас есть сколько-то штук, нам не хватит. А на что вам не хватит? Если война с Китаем, вам не хватит? Так война с Китаем решается сейчас в Украине. Если Украина одержит победу и нанесет унизительное поражение Путину - это лучший способ предотвратить любые авантюры китайцев. И они уже никогда не полезут", – сказал политолог.

Андрей Пионтковский заметил, что если Украина не выдержит или ей навяжут какой-нибудь позорный мир, тогда ждите через 2 месяца атаки Китая на Тайвань, потому что у Пекина будет уверенность.

"А когда немцы говорят, что вот Зеленский сказал о необходимости 50 "пэтриотов". Конечно, нужно 50 "патриотов", два-три – это только на Киев. А в Одессе, Харькове? Так немцы ему ответили: у нас в Германии всего 30. А на х**на вам понадобятся вот эти 30? Украина же сейчас защищает вас. Отправьте все эти 30, чтобы Украина одержала такую победу над Россией, чтобы вам никогда в будущей истории не понадобилась противовоздушная оборона", - подчеркнул Пионтковский.