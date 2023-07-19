Война. Средства. Сериалы.

Итак, 3 мая 2023 г. ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" объявило художественный конкурс по отбору телевизионных фильмов и сериалов. Эти фильмы и сериалы должны транслироваться на государственном телеканале Дом, а права должны принадлежать государству в лице ГП Мультимедийная платформа иновещания Украины.

О первых из выбранных проектов разместили объявление на сайте Prozorro. Это создало впечатление, что средства получают только две компании. На самом деле, победителей гораздо больше. И информация о них появится на Prozorro со временем. Вот все победители и названия проектов:

ООО "ОСНОВА ФИЛЬМ ПРОДАКШН" - проект "Четыре окна";

ООО "СЛМ НОВОСТИ" - проект "Битва за историю";

ООО "СЛМ НОВОСТИ" - проект "Второй фронт";

ООО "ПРОКИНО" - проект "Одна семья";

ООО "МАМАС ПРОДАКШН" - проект "КРОНИН";

ООО "ПРОКИНО" - проект "Вглубь кроличьей норой";

ООО "СТАРЛАЙТ ФИЛМС" - проект "Врачи";

ООО "ЭНЕРЖИФИЛЬМ" - проект "ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК";

ООО "ЭНЕРЖИФИЛЬМ" - проект "ИСКОВЫЙ ТАМАДА";

ООО "ДРАЙВ ПРОДАКШН" - проект "Нижняя Лига";

ООО "ТЕТ-ПРОДАКШН" - проект "ДРУЗЬЯ";

ИП "1+1 Продакшн" - проект "Эвакуация";

ООО "ПРОТОТИП ПРОДАКШН" - проект "СМТ Ингулец";

ООО "ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН" - проект "Операция "Добрый вечер"";

ООО "МАМАС ПРОДАКШН" - проект "Адская Крашенко";

ООО "АРТФОРМС ПРОДАКШН КИЕВ" - проект "Невестка прокурора";

ООО "АРТФОРМС ПРОДАКШН УКРАИНА" - проект "ОПГ";

ООО "ФИЛЬМСТРИМ" - проект "Продолжение рода";

ООО "ЛАЙТ КОММУНИКЕЙШН" - проект "Содержимое чувствительного характера";

ООО "МЕЙНСТРИМ ПИКЧЕРЗ" - проект "Одна большая семья";

ООО "МЕЙНСТРИМ ПИКЧЕРЗ" - проект "Искусство в тени войны";

ООО "Рики-Тики-Тави" - проект "Санаторий "НЕЗАБУДКА"";

ООО "МЕЙНСТРИМ ПИКЧЕРЗ" - проект "Мангровая роща";

ООО "УКРАИНСКИЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ХАБ" - проект "Сердце знает";

ООО "УКРАИНСКИЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ХАБ" - проект "ПОТЕЗЬ К ЖИЗНИ";

ООО "КС ПРОДАКШН" - проект "Путь к дому";

ООО "ЛАЙТ КОММУНИКЕЙШН" - проект "ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА";

ООО "ЛАЙТ КОММУНИКЕЙШН" - проект "Homo amans";

ООО "ЭНЕРДЖИ ФИЛЬМ ПРОДАКШЕН" - проект "Мое кино";

ООО "ФИЛЬМСТРИМ" - проект "Тревожные люди";

ООО "ЭНЕРДЖИ ФИЛЬМ ПРОДАКШЕН" - проект "Вите надо выйти";

ООО "ФИЛЬМСТРИМ" - проект "Паром";

ООО "КВАРТАЛ 95" - проект "Год расплаты";

ООО "КВАРТАЛ 95" - проект "Беженка";

ООО "Анимационная студия 95" - проект "Приключения Кро Кро";

ООО "КОНОКОТ" - проект "Театр боевых действий";

ООО "МЫ-УКРАИНА" - проект "ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ";

ООО "МЫ-УКРАИНА" - проект "ЦЕЛИ";

ООО "ВАВЕРКА ПРОДАКШН" - проект "Моя милая Люба";

ООО "Фильм ю ей телевижн" - проект "Скрытые воспоминания";

ФЛП Поставная Т;И; - Проект "ДНК города";

ООО "Файно-компани" - проект "История войны за будущее";

ООО "ГУД МОНИНГ ДИСТРИБЬЮШН" - проект "Семейный альбом";

ООО "Ай Кью" - проект "ИСКОВОЙ "САНТА"";

ООО "ЭНЕРЖИФИЛЬМ" - проект "ИСТОРИЯ СЕСТЕР";

ООО "ФРЕНДС ПРО" - проект "Курс счастливой жизни";

ООО "ЭНЕРДЖИ ФИЛЬМ ПРОДАКШЕН" - проект "Семейный консультант";

ОО "УКРИКИНОФЕСТ" - проект "Ярослав Мудрый - тесть Европы";

ЧП "ПРОДЮСЕРСКОЕ АГЕНТСТВО "АССА"" - проект "СОЛДАТИК";

ООО "МАМАС ПРОДАКШН" - проект "Выход";

ООО "АРТФОРМС ПРОДАКШН КИЕВ" - проект "Отважная девушка";

ООО "АРТФОРМС ПРОДАКШН КИЕВ" - проект "Ген убийцы";

ООО "Прайм Стори Пикчерс" - проект "Скаут-ромашка".

Эта информация опубликована на сайте ГП "МПШУ".

Я побеседовал с несколькими продюсерами. Мои собеседники заверили меня, что фильмы действительно патриотическая тематика, а не только комедийные, как об этом утверждали журналисты. Например, вот фрагмент сценарной заявки сериала "Санаторий "НЕЗАБУДКА"", о котором писали "НАШИ ДЕНЬГИ":

"Военный на фронте узнает, что уехавшая в начале войны в Швецию хочет с ним развестись, он накануне нового года берет отпуск и едет с ним встретиться на западной границе, чтобы сохранить семью. Оказывается в гостинице "Незабудка", где представлен срез сегодняшнего общества - депутат-коррупционер, пытающийся нелегально уехать из страны с женой, девушка-волонтер с подругой. История о том, как главный герой попадает во временную петлю и проходит процесс исцеления от прошлых токсических связей, о том, что Новый год наступит тогда, когда мы разберемся с прошлым и начнем строить свое счастливое светлое будущее.

Продюсерская компания, которая его производит, снимала сериал "Казаки", "Плай", документальный фильм Сергея Буковского "Иван и Марта" об Иване Дзюбе и многие другие интересные патриотические работы. Они действительно много лет назад продали один из сценариев в россияне и россияне, а не эта компания сняли по этому сценарию фильм, изданный в эфир в 2021 году. Сама компания в съемках не участвовала.

Мы кратко обсуждали этот вопрос в чате комитета с министром Ткаченко. Он пообещал предоставить все сценарные заявки, бюджеты и заверил, что все продукты патриотичны. Мы, правда, так и не узнали, проект "СМТ Ингулец" об известном герое Поворознюке, владеющем одноименным футбольным клубом, или нет.

Министр утверждает, что мы должны поддерживать украинских производителей, поскольку на интернет-платформах в Украине снова среди лидеров просмотров российские антиукраинские сериалы. Логика здесь есть.

Нет логики в другом. Для поддержки украинского кинопроизводства в свое время было создано Госкино, которое через прозрачную систему питчингов должно было поддерживать украинских кинопроизводителей. Я лично выступал категорически против того, чтобы Госкино выводили из управления Министерства культуры и информационной политики. Но это не сделано. Именно Госкино должно было объявлять прозрачные конкурсы для такого производства. Чем сейчас занимается Госкино, кроме разрушения Довженко центра, скорее всего, ради манипуляций с его недвижимостью, не известно.

При чем здесь Министерство культуры? А ни при чем. Конкурс объявил почему-то иновещание, хотя сериалы делаются для украинской аудитории. Все просто. Под маркой иновещания власти финансируют общеукраинский государственный пропагандистский телеканал "Дом", на который и тратят бюджетные средства. Это как раз аморально и антидемократически. Государство продолжает через систему так называемого телемарафона финансировать группу контролируемых олигархических телеканалов. Часть независимых телеканалов отключена из эфира, общественное вещание недофинансируется. Должно быть наоборот. Вместо проганадистского марафона за бюджетные средства нужно вернуть верховенство права и включить незаконно исключенные каналы. Бюджетные средства будут сэкономлены. Сериалы должны поддерживаться через питчинги Госкино. Если МКИП хочет проводить активную политику поддержки украинского производства, никто не запрещает ему передать эти средства общественному вещателю. Это прямая его функция.

Об авторе: Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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