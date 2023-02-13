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OPINION

Война создает возможности для коррупции

Алексей Тимофеев
13 февраля, 2023 понедельник
14:09
Мнение

На войне публичная подотчетность политических актеров становится все более сложной задачей, что создает идеальные условия для коррупции

Поставил ChatGPT вопрос о рисках для украинского бизнеса, связанных с войной. Под номером 19 значится "Рост коррупции". Если с другими рисками все было понятно, то я задумался, как связаны война и коррупция. Почему коррупция растет?

Пошел читать первоисточники, то есть аналитические статьи по этой теме. Нашел вот что:

На войне публичная подотчетность политических актеров становится все более сложной задачей, что создает идеальные условия для коррупции, давая политикам волю использовать свою власть для продвижения собственных интересов.

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На войне публичная подотчетность политических актеров становится все более сложной задачей, что создает идеальные условия для коррупции, давая политикам волю использовать свою власть для продвижения собственных интересов.

"Существует очень сильная связь между коррупцией и войной. Половина стран, входящих в нижний квартиль последнего Индекса восприятия коррупции Transparency International, пребывают в конфликте. Это значительно выше, чем любой другой квартиль стран", — говорит Джозеф Сигл, директор исследований в Африке Центра стратегических исследований Университета национальной обороны.

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В статье 2021 года много интересных мнений и высказываний на этот счет. В том числе и о "приемлемой коррупции". Статья на английском, но в браузерах есть перевод.

Практическое заключение в том, что задача борьбы с коррупцией во время войны должна быть не менее важной, чем обеспечение обороны и сохранение экономики. Потому что война не подавляет коррупцию, она ее усугубляет.

Источник

Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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